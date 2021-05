Cưng bạn gái như trứng mỏng vẫn bị đòi chia tay vì "anh không quan tâm"

Dân trí Khi yêu người ta tìm lý do, hết yêu chỉ cần một cái cớ, tất cả chỉ là không muốn cố gắng cùng nhau nữa mà thôi.

Một chàng sinh viên hết lòng yêu bạn gái, luôn cố gắng dành cho bạn gái những điều tốt đẹp nhất từ rất nhỏ, đăng đàn hỏi cộng đồng mạng rằng mình yêu và chăm sóc bạn gái nhiều như vậy, tại sao vẫn bị cô ấy chia tay vì lý do "anh không quan tâm". Anh chàng cay đắng hỏi rốt cuộc cái chữ "quan tâm" nó có nghĩa là phải thế nào?

Câu chuyện của chàng trai trẻ như sau:

Chào mọi người, mình và em quen nhau từ năm 2 đại học, mình học bên Nhổn còn em học ở tít Vĩnh Tuy. Thời đó, tuy không phải khá giả nhưng mình đã đi làm thêm với mức lương 7 triệu còn có cả xe máy riêng, em thì được gia đình chu cấp 3 triệu mỗi tháng.

Thương em lóc cóc đạp xe đi học nên mình chấp nhận đường xa thuê phòng bên Minh Khai ở cùng em để đưa đón em mỗi ngày. Tiền nhà, đôi khi là tiền ăn mình cũng dành trả cho em để em có tiền mua những thứ em thích.

Đi ăn, đi chơi chưa bao giờ mình để em phải trả tiền, son mới ra mình cũng luôn là người chủ động mua tặng em vì biết em mê dòng son đó. Mình là một đứa mê game nhưng cũng vì em mà chẳng còn đụng tới bàn phím, tối tối chỉ chở em đi chơi, đi ăn chứ cũng chẳng có thời gian cho bạn bè.

Vậy mà, chỉ trong một tuần đi thực tập, em thay đổi một cách chóng mặt. Em không muốn mình đưa đi học, em muốn đi xe bus, cơm em cũng chẳng nấu vì em thấy ăn ngoài vừa nhanh lại vừa rẻ. Và đỉnh điểm là em đòi dọn ra ở riêng với lý do "bố mẹ em từ quê sắp ra, em không muốn bố mẹ xấu hổ vì em ở chung với một người đàn ông".

Mình hiểu và thuê nhà cho em ở riêng cách mình 2km. 2 đứa đang ở chung nên dọn ra ở riêng mình không quen nên có bảo em thỉnh thoảng qua phòng cho mình đỡ nhớ. Em chỉ ậm ừ. Một tuần em qua được 2 lần vào buổi sáng, đúng hôm mình đi học và lấy lý do "em qua mà anh không có ở nhà". Hôm nay em tới lần nữa nhưng là gọi mình ra và nói lời chia tay với mình. Lý do của em là do mình quá bận, không quan tâm đến em và em thấy tình cảm 2 đứa nhạt dần...

Mình điếng người và chẳng biết trả lời làm sao, em nói xong quay lưng đi thẳng. Ngồi viết những dòng này mình còn chẳng định nghĩa được 2 từ "quan tâm" là phải làm những gì nữa. Mình thật sự không muốn mất đi em, nhưng mình chẳng biết phải gì bây giờ...

Ảnh: Đoạn chat với bạn gái được chàng trai đưa lên diễn đàn.

Tâm sự của chàng trai nhận được sự thông cảm lớn của cộng đồng mạng, song hầu hết mọi người không thể đưa ra định nghĩa khác cho chàng trai về hai chữ "quan tâm" ngoài những gì chàng trai đã làm cho bạn gái.

Các thành viên diễn đàn nhận định đây là một ca "hết yêu chỉ cần tìm cái cớ", tình cảm trong vài năm của cô gái rõ ràng đã thay đổi sau một tuần đi thực tập, có thể vì gặp được "kèo" khác thơm hơn, có thể vì đã chán cảnh tình yêu sinh viên ăn cơm nhà, chở nhau đi chơi bằng xe máy… khi có những cái mới mẻ hơn để đem ra mà so sánh. "Em ấy có anh chở đi bằng xe 4 bánh, ăn cơm hàng rồi chứ chẳng có xe bus với ăn ngoài vừa tiện vừa rẻ nào đâu", "Đi thực tập xong bị choáng ngợp bởi một số kèo khác là bình thường mà. Vững vàng lên, cố đi làm chỗ ngon, lương cao để chăn lại những em thực tập sinh khác của những năm sau nhé…", các thành viên diễn đàn an ủi.

Nhiều người tiếc cho chàng trai tốt tính lại gặp phải bạn gái sống hời hợt và phụ bạc tình cảm. Tình cảnh của anh chàng thật đúng với câu "nước trong thì không có cá, làm người tốt quá thì không có ai yêu". Các thành viên diễn đàn bày tỏ sự cảm thông cho chàng trai trẻ lần đầu va vấp tình trường: "Ở đời toàn thấy đàn ông tốt gặp phụ nữ tồi, cô gái tốt cặp đàn ông đểu, chẳng mấy khi thấy đàn ông tồi phụ nữ tệ bắt cặp với nhau"; "Đi xe máy lương 7 triệu thì có đưa lên bàn thờ ngồi vẫn là chưa đủ quan tâm đâu. Đừng cố níu kéo cũng đừng cố xin lỗi hay làm điều gì tương tự, cố gắng mà làm ăn vì sự tha thứ chỉ dành cho người giàu", một thành viên an ủi.

Thực tế, trong tình yêu đích thực, chuyện giàu nghèo không phải là thước đo. Những người thật lòng yêu và thương nhau sẽ có thể vì nhau mà cùng vượt qua tất cả, đi qua mọi khó khăn để tới được ngày thành công mà tình yêu vẫn vẹn nguyên.

Chàng trai trong câu chuyện chẳng qua chưa gặp được người con gái thực lòng yêu thương mình, hoặc tình yêu của bạn gái anh ta chưa đủ lớn. Song va vấp trong tình yêu là chuyện rất bình thường. Tình yêu sinh viên dù đẹp cũng không có mấy mối tình có thể đi đến tận cùng, các bạn trẻ thay vì chán chường, tuột dốc vì thất tình, nên xem đó là hành trang, là động lực để mình bước vào cuộc sống phía trước tốt đẹp và thành công hơn.

Huyền Anh

Góc "Clip hài hước của bé":