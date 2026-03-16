Chồng ngoại tình và vợ đã trả thù bằng cách gây đau đớn nhất

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, nhiều người từng nói vợ chồng tôi là “cặp đôi lý tưởng”. Tôi cao 1,8m, ngoại hình ưa nhìn, làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nên giao tiếp khá ổn. Vợ tôi cũng không phải kiểu phụ nữ mờ nhạt. Cô ấy có vóc dáng gợi cảm, khuôn mặt sáng, tính cách cởi mở. Tôi yêu nhất ở cô ấy là cặp má lúm đồng tiền và điệu cười vô tư lự.

Chúng tôi quen nhau trong một chuyến du lịch cách đây gần 10 năm. Đó là chuyến đi của một nhóm bạn chung - toàn những người thích xê dịch, leo núi, khám phá những nơi ít người biết tới. Vợ tôi khi ấy là cô gái năng động nhất nhóm, luôn là người xung phong thử trò mạo hiểm trước.

Tôi nhớ lần đầu gặp, cô ấy mặc áo một chiếc áo đan len có nhiều sợi tua rua cầu kỳ phối với quần short, tóc buộc cao. Khi chơi trò mạo hiểm đu dây zipline (trò trượt dây cáp từ trên cao xuống), cô ấy tỏ ra hào hứng, cười rất lớn chứ không sợ hãi hét lên như những cô gái khác.

Vợ chồng tôi đã từng rất hạnh phúc nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ khi tôi ngoại tình (Ảnh minh họa: Baidu).

Chuyến đi đó, chúng tôi nói chuyện với nhau suốt đêm bên bếp lửa. Sau khi về thành phố, tôi theo đuổi cô ấy nhiệt tình, rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Những năm đầu yêu nhau, hai đứa vẫn giữ lối sống khá tự do. Cuối tuần, chúng tôi thường lái xe đi phượt, có khi chỉ để ăn một chút cốm Tú Lệ (Văn Chân, Lào Cai) rồi quay về.

Sau khi cưới, cuộc sống của vợ chồng tôi thay đổi một cách tự nhiên. Cả hai đều hiểu rằng, cuộc sống gia đình cần sự ổn định. Tôi tập trung làm việc nhiều hơn, còn vợ tôi sau khi sinh con gần như bỏ hẳn thói quen tụ tập bạn bè, đi chơi đêm.

Từ khi có con, cô ấy trở thành một người vợ, người mẹ của gia đình khiến tôi rất yên tâm. Vợ tôi không còn thường xuyên diện những chiếc váy nóng bỏng mà thường thấy nhất là mặc bộ đồ thoải mái ở nhà.

Thường thì vợ tôi tan làm là về thẳng nhà, lo cơm nước, chăm con học bài, cuối tuần đưa con đi công viên. Nhiều lúc tôi còn trêu vợ: "Em giờ khác hẳn ngày xưa" và cô ấy chỉ cười.

Có lẽ vì cuộc sống gia đình hài hòa như vậy nên tôi vẫn thấy khó hiểu vì sao mọi thứ lại đi đến bước này.

Hai năm trước, tôi đã ngoại tình. Đó là sai lầm lớn nhất của tôi trong hôn nhân.

Người phụ nữ đó là đối tác công việc. Chị ấy có vẻ đẹp của đàn bà từng trải, rất quyến rũ và bạo dạn. Ban đầu giữa chúng tôi chỉ là những buổi gặp gỡ bàn chuyện làm ăn, sau đó những tin nhắn xã giao trở thành những tin nhắn riêng tư, rồi vượt qua ranh giới lúc nào không hay.

Nhưng mối quan hệ ngoài luồng của tôi khá ngắn ngủi, chỉ vài tuần thì vợ tôi phát hiện. Cô ấy khóc rất nhiều, định rời bỏ tôi. Nhưng nhờ có hai bên nội, ngoại khuyên nhủ, rồi còn con cái cần được chăm sóc, cô ấy cũng nguôi giận và tha thứ cho tôi.

Sau chuyện đó, tôi đã cắt đứt liên lạc với người phụ nữ kia và nghĩ mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Vợ tôi cũng không nhắc lại quá khứ, vẫn chăm lo cho con, gia đình như bình thường. Thậm chí có lúc tôi còn cảm thấy mình may mắn vì được tha thứ.

Nhưng khoảng nửa năm gần đây, tôi bắt đầu nhận ra vợ mình thay đổi. Tính cách của cô ấy lại trở nên sôi nổi, hướng ngoại hơn, ít khi hỏi tôi đi đâu, làm gì. Thỉnh thoảng, cô ấy đưa con về ngủ bên nhà bố mẹ cho tiện chăm ông bà vì nhà ngoại chỉ cách nhà tôi vài con phố.

Tôi không nghi ngờ gì. Vì chuyện vợ về thăm bố mẹ cũng là điều bình thường. Cho đến cuối tuần trước.

Hôm đó tôi đi uống bia với bạn. Về nhà khá muộn, tôi ngại trở lại công ty lấy laptop nên dùng tạm máy tính của vợ để xử lý vài việc gấp. Khi mở máy, tôi thấy tài khoản Zalo của vợ còn đang mở sẵn, đập vào mắt lại là "tin nhắn ẩn", khiến tôi bỗng nhiên tò mò và mở ra xem thử.

Màn hình hiện lên những dòng chat hiện ra khiến tay tôi lạnh đi. “Em đang tới rồi. Anh xuống sảnh đón em nhé”, tin nhắn cuối cùng do vợ tôi gửi.

Tôi nhìn đồng hồ. Gần 12 giờ đêm. Trước đó vài tiếng, vợ tôi nhắn rằng tối nay cô ấy sang nhà bố mẹ ngủ lại vì mẹ hơi mệt.

Tôi lập tức gọi video cho cô ấy. Cô ấy bắt máy khá nhanh. Ánh sáng phía sau mờ, có tiếng nhạc xập xình vang vọng. Cô ấy nói: "Em đang ngồi với bạn ở quán cà phê gần nhà ngoại".

Tôi im lặng vài giây. Chỉ cần nhìn qua màn hình là tôi nhận ra phía sau không phải nhà ngoại, nhưng cũng không hẳn là quán bar. Ánh đèn vàng, bức tường màu kem, phía sau thấp thoáng tấm rèm dày.

Tôi từng đi công tác nhiều. Nhìn một lần là biết nơi đó giống phòng khách sạn hơn. Tôi hỏi lại: "Em đang ở đâu?". Cô ấy hơi sững lại một nhịp rồi nói nhanh: "Em nói rồi mà, đi cà phê với bạn". Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ bảo: "Ừ, em chơi đi".

Đêm đó tôi không ngủ.

Sáng hôm sau, gần 9h, vợ tôi mới về nhà. Cô ấy bước vào phòng khách thì thấy tôi đang ngồi đó. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, cô ấy chủ động nói trước.

Cô ấy quen một người đàn ông nước ngoài qua một ứng dụng hẹn hò. Ban đầu chỉ nhắn tin trò chuyện cho vui. Sau đó gặp nhau uống rượu vài lần. Tối hôm qua là lần thứ 3 họ gặp nhau.

Tôi hỏi: "Tại sao?". Cô ấy nhìn xuống sàn nhà rất lâu rồi nói: "Hai năm trước anh cũng từng làm vậy mà". Tôi nghẹn lại...

Cô ấy nói rằng, ban đầu chỉ muốn thử xem cảm giác của người đi ngoại tình là thế nào. Sau đó mọi thứ vượt khỏi kiểm soát. Nhưng cô ấy không định rời bỏ gia đình. Cô ấy xin lỗi. Nói rằng muốn dừng lại và quay về, giống như cách cô ấy từng tha thứ cho tôi.

Nhưng từ hôm đó đến giờ, đầu tôi luôn hiện lên một hình ảnh, không phải cảnh cô ấy thừa nhận, mà là gương mặt bình thản của cô ấy trong cuộc gọi video lúc nửa đêm, khi nói dối rằng mình đang ở nhà bố mẹ vợ rồi đi cà phê với bạn.

Cái cách cô ấy nhìn thẳng vào màn hình cuộc gọi video và nói dối giống hệt cách tôi từng làm hai năm trước. Bây giờ cô ấy nói chúng tôi... hòa nhau rồi. Cả hai đều từng sai. Thế nhưng tôi lại thấy mọi thứ không còn giống trước nữa.

Tôi từng nghĩ ngoại tình chỉ là nhất thời nông nổi. Sau này mới hiểu, đôi khi nó giống như một mầm bệnh âm ỉ trong hôn nhân. Có thể không phát tác ngay, nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ quay lại theo một cách mà mình không thể ngờ tới.

Giờ tôi cảm thấy thật sự bối rối, không biết nên làm thế nào để giữ hạnh phúc gia đình. Hay là tôi cứ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra? Nhưng nếu như vậy chúng tôi có thực sự là một cặp vợ chồng như trước hay không?