Chồng "bán thân" cho sếp nữ để thăng chức, còn bảo tôi nhắm mắt làm ngơ

Ba tháng trước, chồng tôi chính thức được bổ nhiệm vị trí trưởng phòng kinh doanh với mức lương thưởng tăng gấp 5 lần so với mức anh có trước đó. Trong công ty xuất nhập khẩu anh làm, đây là vị trí mơ ước của hầu hết nhân viên. Có người làm tới 15 năm rồi vẫn chưa thể chạm đến ghế đó.

Vậy mà anh, mới 32 tuổi, về công ty chưa đầy 3 năm đã được cất nhắc đến vị trí đó, hẳn phải có thành tích nổi bật lắm. Bạn bè, họ hàng, ai cũng trầm trồ khi biết tin anh thăng chức.

Tôi khi đó hãnh diện lắm và tôi luôn tin đó là kết quả xứng đáng cho bao nỗ lực của anh trong suốt thời gian dài, đặc biệt 1 năm gần đây. Anh đi công tác liên miên, cuối tuần cũng hiếm khi nghỉ ở nhà, rồi những tối đi tiếp khách, những đêm giam mình trong phòng làm việc…

Tôi còn tự hào và mát lòng mát dạ hơn nữa khi lúc nào khuyên chồng giảm bớt việc để giữ sức khỏe, anh cũng bảo: “Anh chẳng ham chức tước này nọ, chẳng qua chỉ muốn em và con có cuộc sống đủ đầy và tương lai vững chắc thôi”.

Trong mắt tôi và các con, anh là người chồng, người cha hoàn hảo.

Tôi không thể tin có ngày chồng tôi "bán thân" để đổi chức (Ảnh minh họa: iStock).

Chồng hơn tuổi tôi. Chúng tôi yêu nhau 10 năm mới kết hôn, đến nay con lớn đã 8 tuổi, con nhỏ cũng 4 tuổi. Tôi là một giáo viên, lương không quá cao nhưng cũng ổn định. Cả hai vợ chồng cùng phấn đấu. Tôi chưa bao giờ nghĩ cả nhà dựa hết vào anh để anh cảm thấy bị gánh nặng tài chính hay áp lực phải chức nọ, ghế kia.

Một năm gần đây chồng tôi thực sự có những khởi sắc trong công việc, thậm chí khá nhanh so với đồng nghiệp cùng lứa. Tôi mừng cho anh và chưa bao giờ có chút nghi ngờ. Anh bận rộn, thường xuyên đi công tác, tôi cũng gắng sắp xếp chu toàn gia đình để cho anh được yên tâm.

Mọi chuyện chắc sẽ êm đềm trôi đi như vậy nếu không có buổi chiều hôm đó, tôi vô tình đọc được tin nhắn trên Zalo của anh mà anh chưa kịp xóa.

"Anh làm em mệt quá. Biết người ta hơn mình cả chục tuổi mà còn húng thế, sao mà trụ được chứ? nỡm ạ!" - Nhìn dòng tin nhắn kèm mấy biểu tượng hôn hít, tôi như chết lặng.

Tôi biết đây không phải là tin ai đó gửi nhầm bởi nhìn trong lịch sử Zalo, tôi biết người này thường xuyên chat với chồng tôi nhưng phần lớn tin nhắn đã bị xóa.

Càng đọc đi đọc lại tin nhắn, tôi càng như muốn phát điên. Tôi tức tốc dựng chồng đang ngủ dậy, giải thích cho rõ ràng kẻ tiểu tam kia là ai, họ có quan hệ ngoài luồng từ bao giờ….

Vậy mà tôi được phen ngỡ ngàng vì anh chẳng hề bao biện gì cho mình. Anh thậm chí nói cho tôi biết đối tượng anh qua lại là một sếp nữ, anh bảo không có việc ấy, thì anh không thể tiến nhanh được như tôi đã thấy.

Anh khẳng định họ không qua lại nhiều, nhưng bà ấy cũng không tha hẳn cho anh. Anh xin tôi vì tương lai gia đình tốt đẹp hơn mà "mắt nhắm mắt mở" cho anh một thời gian. Anh bảo người sếp này nằm trong danh sách nhân sự sẽ được điều chuyển công tác sang chi nhánh khác thời gian tới nên khi bà đi thì mối quan hệ ngoài luồng này sẽ chấm dứt.

Tôi thấy nực cười, một thời gian của anh là bao lâu? Chẳng lẽ tôi vẫn phải vui vẻ nhìn anh hầu hạ người phụ nữ nhiều tiền, nhiều quyền kia?

Người sếp kia chuyển đi chi nhánh khác thì họ vẫn là chung công ty, vẫn có những đợt họp hành, lưu chuyển công việc, gặp lại nhau chẳng lại chỉ như người dưng?

Hơn thế nữa, không làm cùng nhau, họ vẫn sống trong cùng thành phố, gặp nhau lúc nào sao tôi có thể biết?

Tôi biết chuyện trao thân để đổi việc không phải là hiếm. Tôi từng phẫn nộ khi nghe kể hay chứng kiến mấy vụ kiểu này và nghĩ mấy chuyện đồi bại đó chỉ dành cho những kẻ cơ hội, dốt nát chứ không bao giờ nghĩ có thể xảy ra trong một gia đình có truyền thống mẫu mực như nhà mình.

Vậy mà, đời đúng không ai học được chữ ngờ. Càng nghĩ tôi càng thấy ghê tởm cách để anh leo lên được vị trí đó.

Đường đường là đàn ông, có học thức, có kinh nghiệm làm việc mà lại chọn cách uốn lưng "bán thân lấy chức" như những kẻ hèn mọn, thật quá sức tưởng tượng của tôi.

Hành động của chồng khiến tôi thực sự khinh bỉ nhưng anh lại nói như thể đó là một hành động nghĩa hiệp với vợ con. Anh thực sự "bán thân" để gia đình tôi được đổi đời hay đó chỉ là cái cớ cho mưu hèn của anh?

Hiện tại, tôi vẫn rất sốc với hành động của chồng. Tôi băn khoăn thật nhiều, bây giờ để đạt được vị trí đó anh đánh đổi bản thân, liệu sau này anh có đánh đổi vợ con để đạt được mục đích gì khác nữa hay không?

Hơn một tuần trôi qua, tôi gần như không ngủ. Nhìn hai đứa con, tôi thấy tim mình thắt lại. Điều khiến tôi đau nhất không chỉ là sự phản bội thể xác, mà là việc anh coi thường giá trị của tôi và của chính anh. Anh tự cho mình quyền quyết định tất cả, rồi bắt tôi phải “mắt nhắm mắt mở” cho qua như thể sự hy sinh của tôi là điều hiển nhiên.

Tôi cũng đã nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi nói rõ rằng tôi không thể sống trong một cuộc hôn nhân mà sự thăng tiến được xây bằng nhục nhã và dối trá. Tôi cũng có quyền chọn cách sống cho bản thân và cho các con. Nếu anh tiếp tục mối quan hệ đó, dù với bất kỳ lý do gì, tôi sẽ không ở lại.

Tôi không biết lời nói của mình có đủ mạnh để kéo anh ra khỏi vũng bùn đó hay không, nhưng ít nhất tôi đã không phản bội chính mình.

Tôi biết phía trước sẽ rất khó khăn. Có thể anh sẽ mất chức, mất tiền, thậm chí mất luôn cả gia đình này. Nhưng tôi thà bắt đầu lại với hai bàn tay trắng còn hơn sống giàu có nhờ vào việc anh "bán thân".

Tôi không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu. Tôi chỉ biết một điều: Nếu hôm nay tôi chấp nhận im lặng, ngày mai tôi sẽ mất luôn lòng tự trọng.