Vì nải chuối xanh chưng Tết, tôi bị bố chồng đuổi về ngoại

Người ta vẫn nói “dâu mới rể mới”, mọi thứ đều phải chỉn chu để đẹp lòng hai bên. Tôi cũng đã cố gắng hết sức, vậy mà chỉ vì một nải chuối, tôi bị bố chồng đuổi về nhà mẹ đẻ hết lần này đến lần khác.

Nhà chồng tôi nề nếp, gia phong, đặc biệt bố chồng tôi là người cực kỳ khắt khe chuyện lễ nghĩa. Ngay từ ngày về ra mắt, tôi đã thấy ông ít nói, ánh mắt lúc nào cũng soi xét như thể đang cân đo từng hành động của tôi.

Mẹ chồng mất sớm, ông sống cùng vợ chồng tôi và em chồng. Chồng tôi bảo tính bố khó nhưng thương con, chỉ cần tôi nhẫn nhịn là mọi chuyện sẽ yên.

Tôi đã tin như thế, cho đến khi...

Tôi thường bị bố chồng mắng vì những chuyện nhỏ nhặt (Ảnh minh họa: TD).

Những ngày giáp Tết, tôi dậy từ 5h để đi chợ, hí hửng nghĩ mình sẽ tự tay chuẩn bị mâm ngũ quả đầu tiên trong đời làm dâu. Tôi lựa từng trái bưởi, phật thủ, mãng cầu, đu đủ… rồi thấy nải chuối xanh đẹp mắt nên mua luôn, chỉ đơn giản nghĩ rằng quả nào cũng tròn đầy, tươi tốt là được.

Khi tôi bày mâm lên bàn thờ, bố chồng bước vào, đứng nhìn vài giây rồi đột ngột hất mạnh nải chuối xuống đất. Những quả chuối lăn lóc khắp nền nhà, còn tôi chết lặng.

Ông quát lớn, giọng đầy phẫn nộ rằng làm dâu mà chuyện nhỏ nhặt cũng không biết, chuối phải mua nải quả lẻ mới mang lộc, mua nải chẵn là điềm xui, là không tôn trọng tổ tiên. Ông bảo tôi về nhà mẹ đẻ học lại lễ nghĩa rồi hãy quay lại.

Tôi đứng run chân, nước mắt cứ thế rơi xuống mà không dám cãi một câu. Chồng tôi chạy vào, cố giải thích rằng tôi không biết phong tục, đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ông càng tức giận hơn. Ông nói nhà này không chấp nhận con dâu vô tâm, chưa đến Tết đã làm chuyện xui xẻo.

Chiều hôm đó, tôi xách túi về nhà mẹ đẻ trong trạng thái tủi hổ đến nghẹt thở. Mẹ tôi nghe chuyện thì vừa thương vừa giận, nhưng bà khuyên tôi cố nhịn vì đời con gái lấy chồng đâu phải chuyện dễ dàng.

Tôi quay lại nhà chồng vào hôm sau với hy vọng mọi chuyện sẽ lắng xuống. Nhưng không.

Bố chồng gần như không nhìn mặt tôi. Ông soi từng việc nhỏ, từ cách tôi lau bàn thờ, xếp bát đũa, cho đến chuyện tôi mặc áo màu gì trong nhà. Chỉ cần không vừa ý, ông lại bảo tôi về ngoại để suy nghĩ lại cách làm dâu.

Lần tiếp, ông đuổi tôi vì tôi lỡ cắm cành đào lệch về bên trái, cho rằng như vậy là chèn ép vận khí của gia đình.

Rồi hôm sau, ông nổi giận vì tôi quét nhà lúc trời tối, nói rằng quét lộc đi mất. Khi tôi nói lại rằng mình chỉ làm theo hướng dẫn trên mạng, ông nổi giận đùng đùng, bảo tôi không đủ tư cách làm dâu.

Mỗi lần như vậy, chồng tôi đều đứng giữa, hết bênh tôi rồi lại quay sang dỗ bố. Anh nói bố già rồi, khó tính là chuyện bình thường, mong tôi chịu thiệt một chút cho yên cửa yên nhà. Tôi nhìn chồng, thấy anh mệt mỏi nhưng cũng thấy mình cô độc đến đáng sợ.

Có hôm, tôi đang nấu nồi thịt kho thì bố chồng bước vào, thấy tôi cho trứng vịt thay vì trứng gà liền gạt phăng nắp nồi, nước sôi bắn tung tóe làm tay tôi bỏng rát. Ông nói nhà này chưa bao giờ ăn thịt kho trứng vịt, tôi đang phá nếp nhà. Ông lại yêu cầu tôi về nhà mẹ đẻ ngay lập tức, bảo rằng không muốn nhìn thấy tôi trong mấy ngày Tết.

Tôi gọi điện cho mẹ, kể lại mọi việc. Mẹ tôi nghe xong, im lặng rất lâu rồi nói rằng nếu con thấy khổ quá thì cứ về, không ai bắt con phải chịu đựng cả đời như vậy. Mẹ bảo nhà ngoại luôn là nơi để tôi quay về.

Tôi ngồi trên giường, nhìn vali vẫn chưa kịp cất từ lần trước, lòng rối bời. Tôi nghĩ đến cái Tết đầu tiên làm dâu mà mình từng háo hức, nghĩ đến những bữa cơm đoàn viên mà tôi từng tưởng tượng sẽ ấm áp. Giờ đây, tôi thấy mình như người thừa trong chính ngôi nhà của chồng.

Chồng bảo tôi cứ về ngoại vài hôm cho bố nguôi giận. Câu nói nhẹ tênh của anh khiến tôi đau nhói. Tôi nhận ra trong cuộc chiến này, tôi chưa từng có đồng minh thực sự.

Đêm đó, tôi thức trắng. Tôi không biết nếu mình về nhà ngoại ăn Tết thì có phải là bỏ cuộc, là thừa nhận mình không thể làm dâu nhà này hay không. Nhưng nếu ở lại, tôi cũng không biết phải chịu đựng thêm bao nhiêu lần bị đuổi đi vì những lý do mà tôi không bao giờ hiểu nổi.

Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, muốn có một gia đình bình yên, muốn được xem nhà chồng như nhà mình. Vậy mà giờ đây, tôi lại phải tự hỏi liệu mình có nên rời đi để giữ lại chút tự trọng cuối cùng.

Tôi có nên về nhà ngoại ăn Tết cho yên thân không, nếu về chắc tôi sẽ khó có cơ hội quay lại nhà chồng...