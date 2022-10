Bước vào tuổi trung niên, ngộ ra 10 điều hối tiếc nhất cuộc đời

Gary Vaynerchuk, doanh nhân người Hoa Kỳ, đồng thời là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon, "Crush It! Why Now is the Time to Cash in on your Passion" (Tựa Việt: Thế giới ảo, thương hiệu thật") từng nói rằng tất cả chúng ta nên tình nguyện ở các nhà nghỉ hưu hay nhà dành cho những người già ít nhất một lần trong đời, khi bạn nhìn những khuôn mặt ở ngôi nhà đó, bạn sẽ nhìn thấy nhiều điều hối tiếc…

Con người ta thường có xu hướng bỏ qua một vài điều quan trọng một cách vô thức, để rồi muộn màng hối tiếc ở cái tuổi chẳng thể làm gì được nữa…

Dưới đây là 10 điều hối tiếc phổ biến nhất mà mọi người thường hay mắc phải.

Không đi du lịch khi có cơ hội

Đây là một trong những điều hối tiếc phổ biến nhất. Rất nhiều người nói rằng họ hối tiếc vì đã không đi du lịch nhiều hơn, trước khi họ ổn định với công việc và một mối quan hệ nào đó.

Hiện tại, nếu bạn là một người trẻ với hoài bão gây dựng nên một sự nghiệp của riêng mình, bạn có thể sẽ nghĩ rằng không đi du lịch, thay vào đó, nỗ lực làm việc chăm chỉ và đưa bản thân lên nấc thang sự nghiệp mới là đúng đắn.

Grant Cardone, một triệu phú tự thân nổi tiếng người Mỹ cũng từng đưa ra nhận định tương tự. Và tư duy đó khiến anh ấy hiện tại có thể thoải mái đi du lịch bất cứ khi nào anh ấy muốn.

Tuy nhiên, có hai loại du lịch. Một trong số đó là khi du lịch khám phá, khi bạn còn trẻ, độc thân, không phải chịu trách nhiệm với ai và bạn đang ở trạng thái thể chất đỉnh cao. Đó là một trải nghiệm mà bạn thực sự không nên bỏ qua.

Hơn nữa… Không ai nói rằng bạn phải tạm dừng việc phát triển bản thân hay học hành trong khi đi du lịch.

Giữ mối quan hệ tồi tệ

Bạn là người đó? Hay bạn biết ai đó vẫn đang ở trong một mối quan hệ tồi tệ chỉ đơn giản là vì sợ ở một mình?

Nhiều người chọn ở lại trong một mối quan hệ chỉ đơn giản là vì sợ hãi, vì họ cần cảm giác an tâm…

Nhưng bạn biết không, điều này sẽ trở thành một hối tiếc lớn khi mà mối quan hệ của bạn khiến bạn đau khổ và bạn chẳng thể nào lấy lại tất cả những năm bạn đã dành cho họ.

Ảnh minh họa: Theo Phụ Nữ Việt Nam.

Quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ

Nỗi sợ hãi về những gì người khác sẽ nghĩ đã khiến rất nhiều người trong chúng ta bị giam cầm quá lâu. Chúng ta sợ hãi khi làm tất cả những điều mình muốn làm, chúng ta sợ những người xung quanh nghĩ rằng nó ngu ngốc.

Sự thật là, cuộc sống là của bạn và bạn phải hạnh phúc với nó. Đừng để ý kiến của người khác quyết định bạn sẽ sống như thế nào.

Will Smith, một diễn viên nổi tiếng người Mỹ từng nói: "Chúng ta tiêu số tiền mà chúng ta không có, vào những thứ chúng ta không cần, để gây ấn tượng với những người thậm chí còn chẳng muốn quan tâm".

Đã đến lúc ngừng việc lo lắng quá nhiều về những gì người khác sẽ nghĩ về bạn và những quyết định bạn đưa ra. "Chúng ta chỉ sống một lần", câu nói này chưa bao giờ là vô nghĩa.

Sợ nói lời yêu thương

Tại sao chúng ta lại không dám bày tỏ "Anh yêu em", "Chị yêu em", "Con yêu bố", "Con yêu mẹ", "Cháu yêu ông", "Cháu yêu bà"…

Bởi vì nó có thể làm cho chúng ta dễ bị tổn thương? Bởi vì người còn lại có thể không cảm thấy như vậy?

Chỉ 3 từ thôi nhưng nó thực sự có thể khiến một ngày, một tuần, một tháng, một năm, thậm chí là cuộc đời của ai đó trở nên ý nghĩa!

Đừng ngại nói với những người bạn yêu rằng bạn yêu họ rất nhiều.

Làm việc quá nhiều

"Đừng bận rộn kiếm tiền đến mức bạn quên cái gọi là sống" - Dolly Parton.

Một trong những điều hối tiếc lớn nhất của mọi người là đã làm việc quá nhiều, nhiều tới nỗi họ quên mất thế nào là cuộc sống. Họ quá bận rộn, họ cố gắng kiếm tiền để có tất cả những thứ mình muốn, nhưng sau cùng, họ vẫn không thể có được niềm vui.

Không thể tận hưởng cuộc sống.

Thậm chí không thể sử dụng tất cả những thứ mà bản thân đã kiếm được.

Đừng là một trong những người như vậy. Hãy cố gắng tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, để bạn có thể kiếm tiền từ những gì mình yêu thích nhưng cũng có thời gian rảnh để sử dụng nó.

Một số người chỉ kiếm được vài trăm triệu mỗi năm nhưng họ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trong khi có những người kiếm được hàng chục tỷ đồng mỗi năm, nhưng họ lại rất khốn khổ.

Thu nhập của bạn không quyết định mức độ hạnh phúc của bạn.

Không dành thời gian cho con cái

Trẻ em lớn rất nhanh, và nếu bạn quá bận rộn làm việc hoặc lười biếng, bạn có thể sẽ bỏ lỡ giai đoạn quý báu nhất trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ.

Những trò chơi, những hoạt động với phụ huynh ở trường, những ngày cho con ra ngoài đi chơi… bạn chỉ có một vài năm giới hạn để trải nghiệm những điều đó và chơi với con bạn trong những năm tháng tuyệt với nhất của chúng.

Bạn có dành đủ thời gian cho con cái của mình hay không?

Không dành thời gian cho cha mẹ

Tương tự như việc không có thời gian cho con cái, không dành thời gian cho cha mẹ cũng là một điều hối tiếc phổ biến khác.

Chúng ta luôn đợi, đợi tới khi giàu, đợi tới khi rảnh rang hơn… rồi sẽ dành thời gian cho cha mẹ, mà quên mất rằng, cha mẹ không thể ở bên cạnh ta mãi mãi.

Thế nào là giàu? Thế nào là rảnh rang? Chẳng ai trả lời được câu hỏi đó. Cách tốt nhất là trân trọng hiện tại.

Thực ra, thứ cha mẹ cần không phải là điều gì quá cao sang, một cuộc điện thoại, một bữa cơm nhà, một vài tiếng đồng hồ chơi với cháu… vậy là đủ!

Không dám mạo hiểm

"Người không đủ can đảm chấp nhận rủi ro sẽ chẳng thể đạt được thành tựu gì trong cuộc sống" - Muhammad Ali.

Thành thật mà nói, nếu bạn sống cả đời mà không bao giờ chấp nhận rủi ro lớn, bạn đã sống một cuộc đời rất buồn tẻ.

Rủi ro không phải lúc nào cũng thành công, nhưng ta sẽ tìm được tất cả những trải nghiệm tuyệt vời nhất của cuộc sống ở đó. Những người không sẵn sàng chấp nhận rủi ro, sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy những khả năng tuyệt vời nhất mà cuộc sống có thể mang lại.

Hãy dám thử chấp nhận một vài rủi ro!

Bỏ công việc ổn định những nhàm chán của bạn. Đặt vé một chiều bay tới đâu đó. Khởi nghiệp. Bay khắp thế giới để tạo cơ hội cho một mối quan hệ mới. Theo đuổi ước mơ. Làm điều không tưởng. Sống ở nước ngoài. Hãy tự mình nắm lấy cơ hội!

Không bỏ một công việc tồi tệ

Đây chẳng phải là lý do tại sao hầu hết mọi người đều khổ sở ư?

Tại sao mọi người lại làm một công việc mà họ cho là nhàm chán cả đời, để rồi tới một giai đoạn nhất định, khi muốn thay đổi, mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn?

Công việc giống như một nửa cuộc sống của chúng ta vậy, chúng ta dành cho nó 1/3 thời gian mỗi ngày, vậy tại sao không làm công việc có thể tạo động lực cho bạn mỗi ngày?

Đời người ngắn ngủi, nhưng khả năng của con người là vô hạn, có thể bạn không tệ tới mức chỉ có thể làm công việc mà mình đang làm hiện tại. Dám thử, dám làm, dám học hỏi, và bạn sẽ thấy cuộc sống thực ra còn rất nhiều khả năng, quan trọng là bạn có đủ giỏi hay không.

Đừng để tới độ tuổi nghỉ hưu rồi mới ngồi đó hối tiếc rằng vì sao mình lại mất cả một nửa cuộc đời cho một công việc tồi tệ như vậy!

Không nhận ra bản thân tuyệt vời như thế nào

Cuối cùng trong danh sách những hối tiếc phổ biến nhất, là không nhận ra bản thân tuyệt vời ra sao. Có quá nhiều người cảm thấy bất an ngay cả khi hoàn toàn không có lý do gì để phải nghĩ như vậy.

Và điều này khiến mọi người hối tiếc…

Theo đuổi ước mơ, từ việc theo đuổi người bạn đời trong mơ...

Tất cả chúng ta đều là duy nhất và mỗi một người trong chúng ta đều rất tuyệt vời. Đừng để điều này trở thành điều khiến bạn phải hối tiếc. Hãy tự tin vào bản thân, tin vào ước mơ của mình! Và hãy luôn nhớ rằng, bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi! Đừng để ai đánh giá bản thân, bạn mới là giám khảo của cuộc đời mình!