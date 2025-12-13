Bố mẹ không cho lấy chồng, tôi câm nín khi phát hiện sự thật đằng sau

Tôi sinh năm 1999 tại một vùng quê nghèo ở miền Trung. Gia đình tôi có 6 thành viên, dưới tôi còn 3 đứa em. Bố mẹ tôi chưa quá lớn tuổi nhưng ốm đau triền miên. Đặc biệt, bố từng có thời gian rượu chè, cờ bạc khiến kinh tế gia đình càng thêm khó khăn.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi dành ra một năm đi làm ngoài để trả nợ giúp gia đình rồi mới quay lại học đại học. Suốt những năm sinh viên, tôi vừa học, vừa làm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Bố mẹ chỉ lo được một phần học phí, kỳ nào thiếu, tôi lại phải vay vốn sinh viên để tiếp tục theo học.

Ra trường, tôi may mắn tìm được một công việc ổn định. Đi làm khoảng nửa năm, tôi đã trả xong khoản nợ vay thời sinh viên. Từ những tháng sau đó, tôi đều gửi về cho gia đình một phần thu nhập nhỏ để lo học phí cho em út và tiền thuốc thang cho bố.

Hai đứa em thứ hai và thứ 3 không học đại học nên đã đi làm. Mẹ tôi sinh 3 đứa sát nhau, chỉ cách khoảng 15-16 tháng nên trừ đứa út ra, các em đều đã trưởng thành và tôi cũng đỡ gánh nặng hơn.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua êm đềm cho đến giữa năm 2023, em trai thứ 3 báo nợ 150 triệu đồng vì chơi cờ bạc. Mẹ tôi lại khóc lóc, van xin tôi và em gái thứ hai đứng ra trả giúp.

Chỉ vì 60 triệu đồng tiền tiết kiệm, bố mẹ nhất quyết không chịu cho tôi đi lấy chồng (Ảnh minh hoạ: TD).

Khi ấy, trong tay tôi chỉ còn khoảng hơn 30 triệu đồng tiền tiết kiệm, em gái đưa thêm 15 triệu đồng. Số còn lại, bố mẹ phải cầm sổ đỏ vay thêm ngân hàng để thanh toán.

Về khoản tiền lãi và trả góp ngân hàng, bố mẹ bảo cả nhà phải cùng chia nhau ra trả, coi như giúp đỡ em lúc hoạn nạn. Mẹ thẳng thắn nói: “Nam là con trai mới cần tiền tiết kiệm để lấy vợ. Còn con gái như 3 đứa rồi cũng lấy chồng, người ta lo cho nên không phải bận tâm đến mấy chuyện này”.

Cả nhà cùng gồng gánh đến đầu năm 2024 thì cũng trả xong hết cho phía ngân hàng. Tôi và em gái dặn lòng đây là lần đầu cũng là lần cuối đứng ra giúp đứa em trai hư hỏng này. Đơn giản là chúng tôi hiểu, người dính vào cờ bạc có giúp bao nhiêu lần cũng chẳng thay đổi được gì.

Quả không sai, hồi cuối tháng 10, em lại báo tiếp hơn 200 triệu đồng. Mẹ tôi tiếp tục cầu xin tôi đứng ra giúp em một lần nữa. Thời điểm đó, em gái thứ hai đã lấy chồng, có con nhỏ, gia đình em cũng chẳng khá giả nên không thể giúp gì thêm.

Mọi trách nhiệm, bố mẹ lại đổ dồn hết lên lên vai tôi vì họ biết tôi có chút tiền tiết kiệm. Nhưng lần này, tôi dứt khoát không giúp đỡ thêm nữa. Em trai tôi vẫn chứng nào tật đấy, có lần này sẽ còn những lần sau.

Càng từ chối, bố mẹ tôi càng làm lớn chuyện. Họ sử dụng hết bài năn nỉ lại chuyển sang trách móc tôi. Bố mắng tôi: “Thấy em chết mà không cứu à? Vài đồng bạc của chị quan trọng hơn tính mạng em trai sao?”.

Đúng là tôi có tiền tiết kiệm nhưng chỉ còn khoảng 60 triệu đồng. Tôi gom góp từng chút một suốt nhiều năm, dự định cuối năm nay sử dụng để làm đám cưới với bạn trai.

Tôi hiểu hoàn cảnh nhà mình không khá giả, cũng chẳng trông mong được ai hỗ trợ. Để có một đám cưới tử tế cho bằng bạn bè, tôi phải tự mình tiết kiệm và bỏ tiền ra tổ chức.

Khi tôi nói thẳng: “Nó làm được thì nó chịu được, bố mẹ cứ như vậy thì làm sao nó bỏ được? Con còn phải sống cuộc đời của con, lo tiền bạc làm đám cưới chứ không thể sống thay cho bố mẹ hay em được”.

Nghe thấy vậy, bố mẹ lập tức nổi giận. Bố đứng dậy, đập phá đồ đạc và bảo rằng, ông không chấp nhận gả tôi cho ai. Nếu tôi từ chối giúp em trai trả nợ, bố mẹ nhất quyết không cho tôi đi lấy chồng.

“Nếu chị muốn lấy Khang trong năm nay thì tốt nhất nên đưa hết số tiền tiết kiệm cho bố trả nợ giúp em. Bố mẹ nuôi chị khôn lớn cũng chỉ đợi ngày báo đáp công ơn, chưa làm được gì đã đòi đi lấy chồng à?”.

Đến lúc này, tôi thực sự hoang mang, không biết mình có ích kỷ không? Chuyện nợ nần của em trai trở thành điều kiện buộc tôi phải gánh vác thì bố mẹ mới chịu đồng ý cho đi lấy chồng.

Tôi không tiếc tiền nếu nó được sử dụng vào mục đích chính đáng. Em trai tôi đã 24 tuổi, có khả năng kiếm tiền và trả nợ. Để cứu giúp một người liên tục dính vào cờ bạc, tôi không đủ can đảm.

Bây giờ, tôi đồng ý trả nợ thì liệu lần sau em trai báo thêm khoản nữa, bố mẹ sẽ làm gì? Tôi không giúp thì chắc chắn họ không cho nhà trai qua dạm ngõ.

Đứng trước ngưỡng cửa khó khăn này, tôi chẳng biết xử lý ra sao? Ai từng rơi vào tình cảnh này xin hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhất.