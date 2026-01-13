Chồng đi làm xa, cậu em họ chồng có hành động lạ khiến tôi bối rối

Tôi năm nay 27 tuổi, kết hôn gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi làm việc ở quê, còn chồng làm ngành cơ khí tại thành phố.

Có thời gian tôi lên chỗ chồng ở để hai vợ chồng được gần gũi nhau, nhưng sau này công ty cắt giảm nhân sự, tôi đành về quê kiếm một công việc văn phòng nhẹ nhàng, đồng lương tạm đủ sống nhưng được gần gia đình nội ngoại.

Hơn một năm qua, cuộc sống của tôi trôi qua bình lặng. Tôi thuê một căn nhà trọ nhỏ, hằng ngày đi làm, tối về nhận sửa đồ, may quần áo kiếm thêm thu nhập.

Trong khoảng thời gian chồng vắng nhà, tôi vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết cùng bên nội, thường xuyên sang nhà chồng tham dự các dịp đám giỗ. Đặc biệt, tôi có tiếp xúc nhiều với Nam - con của cô ruột chồng. Nam kém tôi 5 tuổi, vừa học đại học xong và đang tìm việc ở quê.

Em họ của chồng quan tâm tôi đặc biệt, thường rủ tôi đi ăn, đi uống cà phê (Ảnh minh họa: Pinterest).

Ban đầu, mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn bình thường, đúng nghĩa chị em trong nhà. Thi thoảng, Nam rủ tôi đi ăn sáng, uống cà phê. Nam có tính cách hài hước, quảng giao, thích dùng điện thoại quay clip đăng TikTok.

Chị em hợp nhau nhiều sở thích nên dần dần gặp gỡ, nhắn tin nói chuyện nhiều hơn. Trong những lần đi cà phê cùng Nam, tôi cũng gọi điện cho chồng, thấy chồng tỏ ra thoải mái, còn dặn dò Nam đưa tôi đi chơi thì phải đưa về cẩn thận.

Ban đầu, tôi thấy vui vì tìm được đứa em họ hàng "hợp cạ", giúp cuộc sống ở quê bớt tẻ nhạt. Nhờ Nam, tôi cũng làm thân được thêm với bà con bên chồng, sự thân thiết này cơ bản là có lợi chứ không gây phiền toái gì.

Tuy nhiên, càng về sau, tôi càng cảm thấy Nam càng tỏ rõ cách cư xử, thái độ đặc biệt dành cho tôi. Nam hay hỏi han tôi, quan tâm từ những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt. Có những lúc tôi không khỏe, cậu ấy là người để ý quan tâm, chăm sóc. Khi nhắn tin, Nam nói nhiều câu nói nửa đùa nửa thật khiến tôi khó xử, nhưng tôi tự trấn an rằng có lẽ mình đang nghĩ quá nhiều.

Cho đến một lần gần dịp Giáng sinh, Nam qua đón tôi đi ăn tối. Khi về, tôi nói thấy lạnh, vậy là Nam vô tư cầm tay tôi bỏ vào túi áo, nói rằng “chị cho tay vào đây cho ấm”. Hành động diễn ra rất nhanh nhưng lại khiến tôi giật mình. Tôi xấu hổ, rút tay về, sượng sùng, im lặng không biết nói gì suốt quãng đường về.

Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu nhận ra mình không còn hoàn toàn thoải mái như trước. Tôi không biết liệu những lời lẽ, hành động của cậu em họ có ý gì, hay bản thân tôi đang suy nghĩ quá nhiều. Điều tôi chắc chắn là mình không muốn bất kỳ ranh giới nào bị xóa nhòa, dù chỉ trong suy nghĩ.

Khi về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi và Nam là chị em trong nhà, không nên thân thiết quá mức. Tôi sợ rằng nếu không điều chỉnh kịp thời, mối quan hệ này sẽ trở nên khó xử, gây xì xào bàn tán, ảnh hưởng đến cả hôn nhân của tôi.

Sau lần đi ăn tối đó, tôi chủ động giãn ra, hạn chế gặp gỡ riêng với Nam. Những ngày sau, Nam vẫn liên tục rủ đi ăn tất niên, ăn mừng năm mới, nhưng tôi lấy lý do mệt để từ chối. Cậu ấy nghe tôi nói vậy thì sốt sắng qua nhà, mua đồ ăn, mua thuốc cho tôi. Biết tôi bị cảm cúm, Nam mua thêm gói lá xông dặn dò tôi xông để nhanh giải cảm.

Tôi sợ mọi chuyện phức tạp hơn, liền bảo Nam không nên quan tâm tôi quá. Cậu ấy nhắn lại rằng tôi là chị dâu họ nhưng cậu thương tôi như chị ruột, cậu biết điều gì nên làm, điều gì không. Nam nói tôi không nên lo lắng quá mức.

Tôi viết những dòng này chỉ mong nhận được lời khuyên, rằng Nam có phải có tình ý gì với tôi hay không? Tôi không biết liệu cậu ấy chỉ là quan tâm tôi theo kiểu chị em, hay bản thân tôi đang nhạy cảm quá mức.

Tôi sợ nếu Nam tỏ tình trực tiếp thì sau này chị em rất khó gặp nhau, khó để ứng xử bình thường với nhau khi chạm mặt. Tôi cũng sợ có vấn đề nào đó đến tai chồng hay bố mẹ chồng thì tôi lại rơi vào tình huống khó xử.

Tôi nên làm gì để mối quan hệ này giữ đúng khoảng cách và không gây hiểu lầm cho bất cứ ai?