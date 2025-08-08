Bị bạn trai “đá” vì hết yêu, sau đó tôi nhận được tin nhắn không ngờ

Hai năm trước, chúng tôi quen nhau qua bạn bè giới thiệu rồi bắt đầu yêu xa. Bạn trai tôi làm đầu bếp chính trong một khách sạn ở thành phố du lịch sầm uất.

Ngay từ đầu, tôi đã xác định sẽ khó khăn. Nhưng yêu là tin tưởng. Anh cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm, lúc nào cũng nhắn tin ngọt ngào, luôn kể rằng đi làm bếp mệt nhưng nhớ tôi lắm.

Tôi dần quen với việc mỗi tối chờ anh tới 10h đêm. Khi tan ca, về tới nhà là anh nhắn tin cho tôi. Chúng tôi duy trì tình yêu xa cách nhưng ngọt ngào. Một tháng cố gắng dành thời gian tới thăm nhau, dù sao cũng chỉ cách 200km. Quãng đường không phải là quá xa xôi với cả hai chúng tôi.

Đôi khi, tôi thấy yêu xa cũng thú vị. Vì ở xa thì sẽ thấy nhớ nhau nhiều hơn, mỗi người cũng có không gian sống của riêng mình. Tôi và anh không phải kiểu người ghen tuông mà luôn tạo cho nhau sự tin tưởng bằng cách chủ động chia sẻ về cuộc sống của mỗi người.

Anh thường nhắn tin kể với tôi những hoạt động trong ngày. Những hôm không thể gọi điện tâm sự với nhau vào buổi tối, anh đều nói cho tôi biết anh bận việc gì.

Có hôm, anh bảo đi uống cà phê cùng bạn, hôm thì đi đá bóng xả áp lực, hoặc đi đám cưới bạn ở xa... Tôi tin hết, nghe còn thấy dễ thương vì anh luôn giải thích rõ ràng.

Tôi từng bị lừa trong suốt thời gian yêu xa (Ảnh minh họa: Alohamedia).

Chỉ có một lần, tôi thấy hơi lạ. Đó là hôm anh bảo đi đá bóng mà đi đến gần 5h mới nhắn lại. Tin nhắn gửi tôi lúc trời còn mờ sương: “Anh về tới nhà rồi, nay đá muộn quá, xin lỗi em nhiều lắm nhé”. Tôi giận nhưng vẫn mềm lòng. Vì nghĩ đàn ông mà, có khi vui với bạn bè quên giờ giấc.

Chẳng ngờ, chỉ một tuần sau lần "đi đá bóng" đó, anh chủ động nói chia tay với tôi. Lý do là “anh thấy tình cảm dành cho em vơi dần, cảm xúc đã nguội lạnh”. Tôi rất ngỡ ngàng, liên tục đặt câu hỏi. Liệu tôi đã yêu sai cách? Hay vì yêu xa nên lạnh nhạt? Nhưng anh không đáp mà chỉ giữ im lặng.

Tôi khóc suốt một tuần nhưng cũng đành phải chấp nhận. Dù đau, tôi vẫn muốn giữ cho mình lòng tự trọng, không muốn níu kéo người đã "đá" mình.

Nhưng điều không ngờ là sau đó một tháng, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Anh ấy là đồng nghiệp của người yêu cũ tôi. Ban đầu, tôi còn sợ đây là lừa đảo. Nhưng anh ấy gửi ảnh hai người chụp chung với nhau rất thân thiết và nhiều thông tin liên quan đến công việc, tôi không thể phủ nhận.

Anh ấy nói lý do nhắn cho tôi là vì người yêu cũ tôi từng qua lại với... bạn gái của anh ấy. Và khi chia tay, anh ấy muốn tôi biết bộ mặt thật của hắn.

Tôi choáng váng.

Người mà tôi từng yêu thương thật lòng, từng đau vì mất anh ấy… hóa ra lại là kẻ sống hai mặt. Anh từng đi "bóc bánh trả tiền", thậm chí khoe khoang với đồng nghiệp về “thành tích” của mình. Anh còn từng gạ gẫm cả người quen và được miêu tả là “sống buông thả, chẳng biết đâu là ranh giới”.

Tôi không ngờ từng yêu một người như thế. Tôi từng đợi một người như vậy đến sáng mà vẫn nghĩ rằng, anh ấy chỉ bận đi đá bóng. Hóa ra, tôi không chỉ bị phản bội trong mối quan hệ, mà còn bị xem là “cái neo” để người ta diễn vai người yêu xa ngoan ngoãn trong lúc rong chơi.

Chuyện tình của tôi kết thúc bằng một cú sốc không thể quên. Một sự thật không ai tưởng tượng nổi.

Và nếu ai đó cũng đang yêu xa, cố gắng tin tưởng một người không ở bên cạnh mỗi ngày, xin hãy tin vào trực giác của mình. Có những đêm không nhắn tin không có nghĩa là anh ấy bận. Có những buổi “đi đá bóng về muộn” có thể là cả một đêm gian dối.

Tôi không còn tin những gì người ta nói nữa. Tôi cần thời gian rất lâu mới có thể mở lòng trở lại. Nhưng lần này, tôi hứa với mình: Không phải yêu ai, mà là phải yêu bản thân mình trước.