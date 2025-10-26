Bắt gặp chồng thân thiết với tôi, cô vợ có phản ứng gây bất ngờ

Tôi 27 tuổi, đã có bạn trai. Chúng tôi yêu nhau hơn hai năm, tình cảm ổn. Hai bên gia đình cũng đã nhắc đến chuyện đám cưới.

Bạn trai tôi là kỹ sư, hiền lành, ít nói và hơi khô khan. Anh yêu tôi theo cách giản dị, đi làm về thì gọi điện, cuối tuần hẹn hò ăn uống, hiếm khi nói lời ngọt ngào.

Tôi thì khác. Tôi hoạt bát, hay cười, làm truyền thông nên thích trò chuyện. Tôi có nhiều bạn, trong đó có một người đồng nghiệp nam mà tôi coi là bạn thân ở công ty. Anh hơn tôi 5 tuổi, đã có vợ và một bé trai 3 tuổi.

Tôi biết nhiều người nghe đến đây sẽ cau mày nhưng xin hãy nghe hết câu chuyện.

Chúng tôi làm cùng phòng, tính anh vui vẻ, nhẹ nhàng và tâm lý. Anh luôn sẵn lòng giúp tôi trong công việc, từ việc nhỏ như chỉnh bài, dựng ảnh cho đến việc lớn như cùng đi gặp khách hàng.

Ban đầu, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, sau dần thân hơn vì hợp nói chuyện. Anh thường kể về con, về vợ, về những chuyện nhỏ trong nhà. Tôi thích nghe vì thấy anh là người đàn ông có trách nhiệm, tử tế. Còn tôi thì hay kể về công việc, đôi khi là chuyện bạn trai khiến mình buồn.

Tôi và anh đồng nghiệp là bạn thân nhưng lại bị mọi người bàn tán (Ảnh minh họa: Sina).

Tôi không bao giờ nghĩ giữa chúng tôi có điều gì vượt quá giới hạn. Anh có gia đình, tôi có người yêu và cả hai đều ý thức được ranh giới.

Tôi thừa nhận, tôi quý anh. Không phải kiểu rung động nam nữ, mà là sự quý mến, trân trọng một người hiểu mình, biết lắng nghe.

Buổi sáng, anh nhắn “Em ăn sáng chưa?”, trưa nhắc “Đừng quên uống nước nhé”, tối thỉnh thoảng hỏi “Hôm nay ổn không?”. Tôi thấy vui, chứ không có ý gì khác. Tôi nghĩ, ai cũng cần một người bạn như thế trong môi trường làm việc.

Tôi biết nhiều người sẽ bảo rằng, như vậy là không tôn trọng bạn trai. Nhưng bạn trai tôi vốn không hay nói chuyện, lại bận rộn. Anh không biết dỗ dành, cũng chẳng biết chia sẻ. Nhiều khi tôi kể chuyện, anh chỉ đáp: “Ừ, rồi sao?”.

Dần dần, tôi ít nói với anh, thay vào đó là trò chuyện với anh đồng nghiệp nam. Anh luôn phản ứng tinh tế, hiểu tôi.

Một lần tôi ốm, anh mua thuốc và mang đến tận nhà. Tôi nói: “Anh làm thế, vợ anh hiểu lầm thì sao?”. Anh cười: “Vợ anh biết em và tin anh mà”.

Thật ra, vợ anh cũng biết tôi. Chúng tôi từng gặp trong một buổi liên hoan công ty. Cô ấy dễ thương, khéo léo. Còn tôi chưa từng có ý định chen vào cuộc sống của họ.

Tôi thấy mình hoàn toàn trong sáng, chỉ đơn giản là có thêm một người bạn. Nếu ai đó cho rằng, phụ nữ có bạn trai thì không được thân với người đàn ông khác thì tôi thấy suy nghĩ đó quá cổ hủ.

Tình bạn khác giới hoàn toàn có thể tồn tại, miễn là hai người tôn trọng nhau và không có ý đồ xấu. Tôi từng đọc đâu đó rằng: “Một người phụ nữ có thể hạnh phúc hơn nếu bên cạnh có nhiều mối quan hệ tinh thần lành mạnh”.

Với tôi, anh đồng nghiệp ấy là một mối quan hệ lành mạnh. Anh giúp tôi nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Anh cho tôi góc nhìn của một người đàn ông trưởng thành.

Vài đồng nghiệp trong công ty bắt đầu xì xào rằng, chúng tôi thân quá mức. Có người còn bóng gió “vợ anh ý mà biết chắc không vui đâu”. Tôi chỉ cười.

Người ta thường thích phán xét từ góc nhìn phiến diện. Nếu họ ở trong hoàn cảnh của tôi, họ sẽ hiểu rằng, đôi khi người ta chỉ cần một người để nói chuyện.

Tôi không kể chuyện này cho bạn trai vì tôi biết anh sẽ không hiểu. Anh vốn tính dễ ghen, lại sống thiên về lý trí. Tôi không muốn anh phải suy nghĩ lung tung chỉ vì một tình bạn nhỏ.

Có thể, nhiều người cho rằng, tôi giấu giếm. Nhưng tôi chỉ đang giữ gìn sự yên bình cho cả hai.

Hôm trước, vợ anh đồng nghiệp đến công ty, mang đồ ăn trưa cho chồng. Khi thấy tôi và anh đang cười nói, cô ấy nhìn sang, ánh mắt rất bình thản. Tôi thấy nhẹ nhõm. Nếu người trong cuộc còn không nghi ngờ thì hà cớ gì người ngoài phải làm to chuyện?

Tôi nghĩ xã hội bây giờ có phần khắt khe với những mối quan hệ khác giới. Người ta dễ gắn nhãn mập mờ, ngoại tình tư tưởng mà quên mất có những thứ thực sự chỉ là bạn bè, chỉ là đồng cảm.

Nếu cứ sống trong sợ hãi, giới hạn mọi quan hệ, liệu có phải đang tự làm nghèo cảm xúc của mình không?

Bạn trai tôi vẫn yêu tôi, chúng tôi vẫn ổn. Anh không cần biết tôi nói chuyện với ai, miễn tôi vẫn chung thủy và nghiêm túc trong tình yêu này. Tôi tin rằng, mình không làm điều gì sai, không phản bội ai.

Nhiều người sẽ không đồng ý với tôi. Nhưng tôi tin, giữa đàn ông và phụ nữ, không phải lúc nào sự thân thiết cũng là tình cảm sai trái. Có đôi khi chỉ là hai con người tìm thấy sự đồng điệu trong một khoảng thời gian nào đó của cuộc sống mà thôi.

Nếu ai đó cho rằng, như thế là vượt giới hạn thì có lẽ, chuẩn mực của mỗi người quá khác nhau. Tôi vẫn chọn giữ lại mối quan hệ ấy, dù chỉ là những tin nhắn thăm hỏi vu vơ mỗi sáng. Vì với tôi, đó đơn giản chỉ là một tình bạn bình thường.

Vậy tôi có đang làm gì sai không?