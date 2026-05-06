Dự báo đường đi của bão Hagupit mới xuất hiện trên Tây Bắc Thái Bình Dương

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 6/5, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagupit, trở thành cơn bão thứ 5 xuất hiện tại khu vực này trong năm 2026, sau siêu bão Sinlaku.

Lúc 13h ngày 6/5, vị trí tâm bão Hagupit ở khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc - 147,3 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hiện bão còn cách Philippines gần 2.000km về phía Đông.

Theo dữ liệu dự báo hiện tại, trong 24 giờ tới bão Hagupit chủ yếu di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Dự báo đường đi bão Hagupit của cơ quan khí tượng Nhật Bản (Ảnh: JMA).

Sau đó, bão có khả năng chuyển hướng Tây Tây Bắc dưới tác động của lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Cơ quan khí tượng nhận định khả năng bão Hagupit vượt qua Philippines để đi vào Biển Đông hiện không cao.

Nguyên nhân là trên khu vực Biển Đông vẫn đang tồn tại lưỡi áp cao cận nhiệt đới ở độ cao khoảng 5.000m, đóng vai trò như “rào chắn”, khiến hướng di chuyển của bão khó lệch sâu về phía Tây.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, xác suất bão Hagupit đi vào Biển Đông và ảnh hưởng đến vùng biển nước ta là dưới 20%.

Về cường độ, bão Hagupit được dự báo có thể mạnh thêm, đạt cấp 10 trong những ngày tới.

Tuy nhiên, khi tiến gần khu vực phía Đông Philippines, bão nhiều khả năng sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Dù vậy, các mô hình dự báo sau 48 giờ hiện vẫn còn phân tán và chưa có sự thống nhất cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão Hagupit.