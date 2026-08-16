Đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày sắp trút xuống miền Bắc, miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 17/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Tổng lượng mưa cả đợt có nơi vượt 450mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo từ đêm 17 đến ngày 18/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong đợt mưa này có khả năng xuất hiện những điểm mưa cường độ rất lớn, trên 100mm chỉ trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng và lũ quét.

Đáng chú ý, mưa lớn có thể sẽ kéo dài nhiều ngày. Từ đêm 18 đến ngày 21/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Miền Bắc sắp mưa lớn kéo dài (Ảnh: Hải Long).

Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Quảng Trị, lượng mưa trong giai đoạn này phổ biến 80-170mm, có nơi trên 230mm.

Tính cả đợt từ đêm 17 đến hết ngày 21/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị được dự báo ghi nhận lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Trước khi đợt mưa lớn diện rộng bắt đầu, chiều tối và đêm nay 16/8, vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cùng thời điểm, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kéo dài, đặc biệt những trận mưa cường độ cao trong thời gian ngắn, có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Tại khu vực miền núi, mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại sườn dốc.

Người dân tại những khu vực có địa hình xung yếu cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo để chủ động phòng tránh. Trong mưa dông còn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.