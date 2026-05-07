Miền Bắc có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 7/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa ghi nhận từ 13h đến 20h cùng ngày tại nhiều địa phương vượt 50mm. Trong đó, trạm Bản Xen (Lào Cai) đo được 60,2mm, Đồng Tâm (Tuyên Quang) 58,6mm, Tà Sa (Cao Bằng) 54mm và Hòa Mục (Thái Nguyên) 52,6mm.

Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm 7/5 đến sáng 8/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Tại Hà Tĩnh, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Theo cơ quan khí tượng, mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng dân sinh.

Dự báo thời tiết ngày 8/5, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào rải rác, riêng vùng núi có mưa rào và dông vài nơi.

Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.