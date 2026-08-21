TPHCM và Nam Bộ đề phòng gió giật mạnh trong mưa dông

Ngày 21/8, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Mưa tập trung vào chiều và tối.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trước đó, chiều 20/8, nhiều khu vực ở Nam Bộ có mưa dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 4-20mm, có nơi trên 30mm.

TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, mưa tập trung vào chiều tối (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại tỉnh Lâm Đồng, chiều cùng ngày, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến cây xanh trên quốc lộ 20 (xã Đạ Huoai) ngã đổ, chắn ngang đường, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Trong những ngày tới, TPHCM và Nam Bộ duy trì thời tiết mưa dông khá nhiều, có nắng xen kẽ; gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh nên có thể xuất hiện những cơn mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng mưa lớn đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp.