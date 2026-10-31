TPHCM và Nam Bộ giảm mưa, nắng nóng cuối tuần

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, ngày 31/10, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và tối, mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động 24-27 độ C, cao nhất phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM và Nam Bộ có xu hướng giảm mưa, nắng xuất hiện nhiều hơn trong những ngày cuối tuần (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trên các vùng biển Nam Bộ, gió Đông đến Đông Bắc giảm nhẹ, phổ biến ở cấp 4, riêng vùng biển phía Bắc có lúc đạt cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Trước đó, chiều 30/10, nhiều khu vực ở Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông, tập trung tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Đồng Nai và Lâm Đồng. Lượng mưa phổ biến 4-20mm, một số nơi ghi nhận trên 30mm.

Theo cơ quan khí tượng, mưa trên khu vực Nam Bộ có xu hướng giảm dần đến hết cuối tuần. Ban ngày, trời phổ biến nắng nhiều, cường độ nắng gia tăng vào khoảng giữa trưa, khiến thời tiết oi bức. Trong khi đó, mực nước triều trên các sông, kênh rạch có xu hướng xuống chậm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, đề phòng mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt trong thời điểm chiều tối. Bên cạnh đó, tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.