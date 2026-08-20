TPHCM và Nam Bộ tiếp tục mưa dông, đề phòng ngập

Ngày 20/8, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nhiều mây, nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; riêng phía Bắc có gió cấp 6, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-2,75m, biển động.

TPHCM và Nam Bộ duy trì mưa dông, mưa tập trung vào chiều tối (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, chiều 19/8, nhiều khu vực ở Nam Bộ xuất hiện mưa dông. Lượng mưa phổ biến 10-50mm, có nơi trên 50mm.

Trong những ngày tới, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Mưa có xu hướng tập trung vào chiều và tối, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người đi đường nên hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, không trú mưa dưới cây lớn hoặc gần các công trình, biển quảng cáo không đảm bảo an toàn khi có dông mạnh.

Trên biển, tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển trên cần chủ động phòng tránh dông, lốc, gió giật mạnh và sóng lớn, đặc biệt trong thời gian xuất hiện mưa dông.