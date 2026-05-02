Nắng nóng năm 2026 được dự báo khốc liệt hơn năm ngoái

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và môi trường) mới đây đã đưa ra những nhận định về khả năng xuất hiện hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương (viết tắt El Nino) trong thời gian tới.

Theo ông Mai Văn Khiêm, các cập nhật dự báo mới nhất cho thấy xác suất xảy ra El Nino đang có xu hướng gia tăng rõ rệt, với khả năng xuất hiện trong giai đoạn cuối năm 2026 khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang năm 2027.

Phần lớn các mô hình dự báo hiện nay đang nghiêng về kịch bản El Nino đạt cường độ mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ và sẽ cập nhật kịp thời các diễn biến mới trong thời gian tới.

Về tình hình nắng nóng sắp tới, đại diện cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong các tháng tới, nắng nóng sẽ gia tăng, cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm.

Theo ông Mai Văn Khiêm, khoảng tháng 5 nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn, các đợt nắng nóng cũng sẽ mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8.

Sau đó từ khoảng tháng 9 nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.

"Nắng nóng của năm 2026 có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025", ông Khiêm nhận định.

Cảnh báo nắng nóng kéo dài và hiệu ứng gió phơn khô nóng do vùng áp thấp phía tây gây ra khiến nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng cho biết, trưa 2/5, khu vực Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Lúc 13h, một số nơi tại Đồng Nai, Tây Ninh ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C; độ ẩm phổ biến 55-60%.

Dự báo ngày 3-4/5, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại vùng núi phía tây khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và Nam Bộ.

Nắng nóng năm 2026 dự báo gay gắt hơn cùng kỳ (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngày 3/5, vùng núi phía tây khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Thời gian nắng nóng trong ngày tập trung từ 11h đến 16h.

Ngày 4/5, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Cũng trong ngày 4/5, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Người dân làm việc, di chuyển lâu ngoài trời dễ bị mất nước, kiệt sức, ảnh hưởng sức khỏe.

Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện bề mặt như bê tông, nhựa đường hoặc khu vực ít cây xanh.