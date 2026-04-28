Miền Bắc mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh

Tối 28/4, bà Phạm Thị Châm, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết diễn biến thời tiết trong những ngày tới có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền.

Theo bà Châm, do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay đến sáng 29/4, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông diện rộng. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa rất to - trên 100mm.

Vị chuyên gia cảnh báo mưa dông có thể đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bà Châm nhận định từ ngày mai, thời tiết ở miền Bắc sẽ chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng phổ biến 20-23 độ C.

Dự báo xa hơn, bà Châm cho biết từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, miền Bắc chuyển sang trạng thái ít mưa, ban ngày có nắng. Hai ngày đầu của thời kỳ nghỉ lễ, thời tiết ở miền Bắc mát mẻ với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động trong khoảng 27-30 độ C, sau đó nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên 30-33 độ C, vẫn tương đối dễ chịu.

Vị chuyên gia lưu ý vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ là ngày 3/5, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại vào chiều tối và đêm.

Tại khu vực Trung Bộ, bà Châm cho hay không khí lạnh cũng lan xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong ngày và đêm 29/4, gây mưa rào và dông, cục bộ mưa to trên 50mm.

Theo dự báo, ở khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết mát mẻ trong hai ngày đầu nghỉ lễ với mức nhiệt 28-31 độ C, các khu vực còn lại phổ biến với mức nhiệt 31-34 độ C, trời nắng. Vào ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, khu vực này có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, bà Châm nhận định trong dịp nghỉ lễ, hình thái thời tiết đặc trưng tại khu vực này là ngày nắng, mưa dông về chiều tối. Khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng kéo dài hết ngày 30/4, từ ngày 1/5, nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ.

Đáng chú ý, vị chuyên gia cho hay từ chiều tối 30/4 đến hết kỳ nghỉ lễ, khu vực Nam Bộ sẽ đón mưa rào và dông rải rác vào cuối ngày, giúp giải nhiệt đáng kể.

Dự báo thời tiết ngày 29/4 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, khu Tây Bắc có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; riêng chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; riêng chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.