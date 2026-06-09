Một vùng áp thấp đang phát triển trên Biển Đông

Ngày 9/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trên Biển Đông mới xuất hiện một vùng áp thấp.

Chiều cùng ngày, tâm vùng áp thấp nằm trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m.

Tại khu vực giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp duy trì ở cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày và đêm 9/6, khu vực vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Quảng Trị đến An Giang; vịnh Thái Lan; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) cùng khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Vị trí vùng áp thấp ngày 9/6 (Ảnh: NCHMF).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền trên biển.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp.

Các địa phương trên cần thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đồng thời, các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.