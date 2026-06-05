Áp thấp nhiệt đới đã ra khỏi Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 5/6, áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2026 đã di chuyển ra ngoài Biển Đông và tiếp tục đi theo hướng Đông Bắc.

Lúc 7h, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng bờ biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc và không có khả năng quay trở lại Biển Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong sáng 5/6, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Trước đó, cơ quan khí tượng đã đưa ra nhận định về xu thế thời tiết trên biển trong tháng 6.

Theo dự báo, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong tháng này có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Theo số liệu khí hậu, trung bình trong tháng 6, trên Biển Đông xuất hiện khoảng 1,1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trong đó, số cơn ảnh hưởng hoặc đổ bộ vào đất liền Việt Nam trung bình khoảng 0,3 cơn.