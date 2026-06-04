Áp thấp nhiệt đới đầu tiên năm 2026 không hướng vào đất liền Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h ngày 4/6, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 7h ngày 5/6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Đến 7h ngày 6/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, tiến vào vùng biển Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.