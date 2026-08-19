Hà Nội mưa to, miền Bắc có nơi hứng lượng mưa trên 200mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 20 đến 21/8, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, lượng mưa trong thời gian trên phổ biến 50-110mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Đêm 20/8 và ngày 21/8, vùng mưa lớn có xu hướng tập trung ở ven biển Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong đợt mưa này có khả năng xuất hiện những trận mưa cường độ lớn, trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Dự báo từ đêm 21/8, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Dự báo ngày 21/8, mưa lớn ở miền Bắc giảm dần (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 20/8, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 31-33 độ C.