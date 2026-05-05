Miền Bắc sắp mưa lớn, đề phòng dông lốc và mưa đá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày 6/5, thời tiết tại miền Bắc giảm mây, trời nắng, nền nhiệt tăng dần. Đến chiều tối và đêm, mưa dông xuất hiện cục bộ ở một vài nơi.

Tại Trung Bộ, mưa cục bộ vẫn có khả năng xuất hiện vào chiều tối nhưng không kéo dài. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục duy trì thời tiết thuận lợi, ít mưa, ban ngày trời nắng.

Từ Quảng Trị đến Huế và dọc duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Dự báo đến 7/5, khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết tại Hà Nội ngày 6/5, theo dự báo của trang Accuweather, buổi sáng trời nhiều mây, đến trưa chiều nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 33 độ C.

Mưa đá tại Điện Biên chiều 2/5 (Ảnh: Chu Huyền).

Dự báo thời tiết ngày 6/5, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.