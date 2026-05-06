Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa dông diện rộng từ đêm mai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 6/5, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 26-29 độ vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam.

Khoảng đêm 7/5, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 7/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 7 đến ngày 8/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 8/5, thời tiết chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Miền Bắc nhiều nơi sắp có mưa dông diện rộng (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng thời điểm này, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Trên biển, từ gần sáng 8/5, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng cao 1-2m, biển động. Từ chiều tối và đêm 8/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khai thác thủy sản.