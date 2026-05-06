Đón thêm không khí lạnh, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc mưa to

Tối 6/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng đêm 7/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo cơ quan khí tượng, từ chiều 7 đến ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to - trên 100mm.

Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết khu vực Hà Nội từ chiều tối 7 đến ngày 8/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo dự báo, khu vực Nam Bộ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 8/5, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 7/5 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối mai nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối mai nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.