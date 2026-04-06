Yêu cầu làm rõ hoạt động chạy xe điện tại công viên hoa ở Đà Lạt

Ngày 6/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có văn bản phản hồi liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Công viên hoa Dalat Fantasy, đồng thời đề nghị đơn vị liên quan khẩn trương bổ sung hồ sơ, đảm bảo quy định an toàn.

Trước đó, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt có văn bản đề nghị kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn đối với hoạt động kinh doanh tại khu vực Công viên hoa Dalat Fantasy (thuộc Công ty TNHH Đà Lạt Ảo Mộng).

Công viên hoa Dalat Fantasy (Ảnh: Trần Nguyên).

Qua kiểm tra, địa phương ghi nhận tại đây đang tổ chức một số hoạt động phục vụ khách du lịch, trong đó có dịch vụ xe điện giải trí (Go-kart) với quy mô đường chạy khoảng 300m. UBND phường nhận định loại hình này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được quản lý chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ điều kiện kỹ thuật theo quy định.

Liên quan nội dung này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, theo hồ sơ doanh nghiệp đã thông báo trước đó, mô hình hoạt động tại khu vực trên được xác định là “công viên hoa cảnh quan phục vụ cộng đồng”, không bao gồm hoạt động xe điện giải trí (Go-kart).

Do đó, tại thời điểm tiếp nhận thông báo, cơ quan quản lý chưa có cơ sở để xem xét, hướng dẫn hoặc cho ý kiến đối với loại hình dịch vụ này. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Đà Lạt Ảo Mộng bổ sung thông tin chi tiết về mô hình hoạt động, danh mục các hạng mục công trình và dịch vụ đang triển khai.

Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa có phản hồi. Sở đề nghị doanh nghiệp khẩn trương thực hiện báo cáo theo yêu cầu, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn trong quá trình hoạt động, theo quy định của Luật Du lịch. Đồng thời, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt được giao tiếp tục theo dõi, giám sát, hướng dẫn hoạt động tại khu vực này nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.