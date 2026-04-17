Đề xuất các trường hợp viên chức vi phạm được miễn kỷ luật

Dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức đang được Bộ Tư pháp thẩm định nêu rõ, mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật.

“Khi cùng một thời điểm xem xét kỷ luật nếu viên chức có từ hai hành vi vi phạm trở lên thì xem xét, kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất. Không tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần”, dự thảo nhấn mạnh.

Trường hợp viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật như sau:

- Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành.

- Nếu hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

Hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm tương xứng với kỷ luật đảng

Dự thảo đề xuất không áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỷ luật hành chính. Xử lý kỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu vi phạm đến mức bị xử lý hình sự.

Viên chức bị xử lý kỷ luật đảng thì trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng), cơ quan, tổ chức, đơn vị phải kỷ luật hành chính - trừ trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật theo quy định hoặc hết thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật hành chính.

Hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm tương xứng với kỷ luật về đảng. Trường hợp bị xử lý kỷ luật đảng bằng hình thức cao nhất liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ phải báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật xem xét, quyết định xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức cao nhất nếu thuộc một trong các trường hợp theo quy định.

Nếu không thuộc một trong các trường hợp trên thì báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, theo dự thảo.

Trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau về xác định hình thức kỷ luật hành chính tương xứng với hình thức xử lý kỷ luật đảng, cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập Hội đồng kỷ luật để tham mưu; tham khảo ý kiến bằng văn bản của tổ chức Đảng ra quyết định xử lý kỷ luật đảng viên trước khi quyết định.

Trường hợp có thay đổi về hình thức xử lý kỷ luật đảng, phải thay đổi hình thức xử lý kỷ luật hành chính tương xứng. Thời gian đã thi hành quyết định xử lý kỷ luật cũ được trừ vào thời gian thi hành quyết định xử lý kỷ luật mới (nếu còn).

Nếu cấp có thẩm quyền của Đảng quyết định xóa bỏ quyết định xử lý kỷ luật đảng, dự thảo nêu rõ, cấp có thẩm quyền phải ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật hành chính.

Viên chức vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành tiếp tục vi phạm hành vi đã bị kỷ luật thì bị coi là tái phạm.

Cũng theo dự thảo, viên chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ đến khi chuyển sang cơ quan mới mới phát hiện vi phạm đó và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì cấp có thẩm quyền ở cơ quan mới thực hiện xem xét xử lý kỷ luật và áp dụng hình thức kỷ luật.

Khi đó cơ quan cũ có trách nhiệm phối hợp, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến hành vi vi phạm của viên chức. Các quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng và các quy định khác có liên quan được tính ở đơn vị cũ.

Các trường hợp chưa xem xét kỷ luật và miễn kỷ luật viên chức

Tại dự thảo, các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật cũng được nêu rõ, gồm:

Thứ nhất, viên chức đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Thứ hai, viên chức là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vợ không thể nuôi con vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về tình trạng khẩn cấp) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người có hành vi vi phạm có văn bản đề nghị xem xét xử lý kỷ luật.

Thứ ba, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật; trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo - Bộ Nội vụ đề xuất, trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau thì được miễn kỷ luật: Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm; được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về tình trạng khẩn cấp trong hoạt động nghề nghiệp.

Viên chức cũng được miễn kỷ luật nếu đã thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng có gây ra thiệt hại vì lý do khách quan; thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo được cơ quan có thẩm quyền cho phép và được cấp có thẩm quyền xác định bằng văn bản đã thực hiện đúng chủ trương, không tham nhũng, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung; có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời…