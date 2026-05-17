Xưởng gỗ bốc cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Khoảng 5h ngày 17/5, tại một xưởng gỗ ở thôn Mông Phụ, xã Sơn Tây (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 26, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cử nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại xưởng gỗ (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng, bao trùm xưởng gỗ rộng khoảng 200m2.

Theo cảnh sát, vụ cháy không có thiệt hại về người, đến khoảng 5h45 đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng cũng đã điều máy xúc tới hiện trường để phá dỡ cấu kiện, dập tắt vụ hỏa hoạn.

Đến 7h14 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.