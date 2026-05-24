Xử lý lấn chiếm đường sắt ở TPHCM sau phản ánh của Dân trí

Chiều tối 23/5, đoàn kiểm tra gồm Công an phường Dĩ An, Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Dĩ An, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan ra quân kiểm tra, xử lý lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt bên đường Lý Thường Kiệt.

Đây là khu vực xảy ra tình trạng hàng quán bày bán cạnh đường sắt bất chấp hành lang an toàn mà Dân trí đã phản ánh.

Cơ quan chức năng ra quân xử lý lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt sau phản ánh của báo Dân trí (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ghi nhận của phóng viên, lúc 17h10 cùng ngày, tổ công tác phát hiện quán lẩu nướng X.L. do anh P.X.T. (SN 2001, ngụ xã Ngãi Giao) đứng tên, có hành vi để phương tiện trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt, nên lập biên bản vi phạm hành chính.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện quán ốc K.M. do chị N.T.N. (SN 1988, ngụ tỉnh Gia Lai) làm chủ, có hành vi dựng lều, quán trái phép trên phạm vi đất dành cho đường sắt.

Trước đó, tại hai quán này, phóng viên ghi nhận tình trạng bàn ghế bày ra đến sát đường ray, tiềm ẩn nguy hiểm.

Khu vực quán ăn bày bàn ghế ra đường ray buôn bán trước và sau khi cơ quan chức năng có mặt (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Nghị định 81/2026, với hành vi nói trên, mỗi chủ quán sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng.

Ngoài 2 trường hợp nói trên, tổ công tác đã nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở kinh doanh tháo dỡ, di dời bàn ghế cùng vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Đồng thời, 16 hộ kinh doanh dọc tuyến đường sắt thuộc khu phố Thống Nhất 1 và Thắng Lợi 1 (phường Dĩ An) được yêu cầu ký cam kết không vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Thiếu tá Nguyễn Minh Quang, Phó trưởng Công an phường Dĩ An nhắc nhở chủ cơ sở kinh doanh chấp hành quy định về hành lang an toàn đường sắt (Ảnh: Hoàng Hướng).

Chia sẻ với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Minh Quang (Phó trưởng Công an phường Dĩ An) cho biết, trước đó đơn vị đã nhiều lần kiểm tra và yêu cầu các hộ kinh doanh dọc tuyến ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng.

Thời gian tới, Công an phường Dĩ An tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, dựng lều quán, đặt bàn ghế trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn.

Công an phường Dĩ An lập biên bản đối với bà N.T.N. (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, phóng viên Dân trí ghi nhận dọc tuyến đường sắt trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn gần ga Dĩ An (phường Dĩ An, TPHCM), nhiều quán ăn, quán nhậu, quán cà phê bày bàn ghế sát đường ray để buôn bán, đặc biệt đông đúc vào chiều tối.

Nhiều thời điểm, trẻ em vô tư chạy nhảy trên đường ray tàu hỏa khi phụ huynh đang ăn uống.

Dù tuyến đường ray chủ yếu phục vụ đưa đầu máy từ ga Dĩ An về Nhà máy Toa xe lửa Dĩ An để sửa chữa, việc người dân tụ tập ăn uống, đi lại sát đường ray vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.