Phường đầu tiên ở TPHCM quản lý vỉa hè, lòng đường qua ứng dụng

UBND phường An Đông (TPHCM) vừa thông tin về việc thực hiện quản lý, đăng ký và thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè thông qua phần mềm “Cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông". Ứng dụng vận hành chính thức từ ngày 15/5.

Phần mềm được thiết kế để số hóa toàn bộ quy trình, tự động hóa đến 90% khối lượng công việc; từ tiếp nhận, tính toán diện tích, xác định mức phí cho đến dự thảo văn bản. Phần mềm của phường An Đông được kỳ vọng giải quyết triệt để bài toán thiếu hụt nhân sự, hạn chế các sai sót thủ công, ngăn chặn tiêu cực.

Ứng dụng “Cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông" (Ảnh: Q.Huy).

Việc quản lý và cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè thông qua phần mềm còn giúp người dân thay đổi hành vi sử dụng không gian công cộng; thiết lập lại trật tự, kỷ cương đô thị một cách văn minh, hiện đại và bền vững.

Đối với chính quyền địa phương, đây là bước chuyển từ quản lý hành chính thụ động sang quản trị đô thị chủ động và hiệu quả.

Theo UBND phường An Đông, phần mềm sẽ áp dụng trên toàn địa bàn, phân định rõ thẩm quyền giải quyết giữa cấp phường và các cơ quan chuyên môn. Hồ sơ thuộc thẩm quyền phường sẽ được xử lý trực tiếp trên hệ thống; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ được phần mềm tự động dự thảo văn bản chuyển cơ quan liên quan.

Hoạt động buôn bán, kinh doanh tại vỉa hè khu vực trung tâm TPHCM (Ảnh: An Huy).

Ngoài cấp phép, địa phương cũng bổ sung tính năng dùng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để gửi xe tại các vị trí được phép trên lòng đường mà không cần nhân viên trực tiếp.

Người dân có thể quét mã QR hoặc truy cập cổng trực tuyến, khai báo thông tin, xác thực qua VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip, tải hồ sơ cần thiết và nhận kết quả qua email. Hệ thống cũng gửi mã QR phục vụ việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường An Đông chủ trì xây dựng, vận hành ứng dụng “Cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông” và thực hiện thu phí. Đơn vị cũng chủ động phối hợp với công an phường quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè; kịp thời ngăn chặn và xử lý các vi phạm hành chính về trật tự đô thị.