Xe tải tông dải phân cách, lật ngang, nước ngọt văng xuống đường ở TPHCM
(Dân trí) - Xe tải chở nước ngọt tông dải phân cách trên đường ĐT744 (TPHCM) rồi lật ngang, khiến tài xế bị thương, nhiều két nước ngọt văng xuống đường.
Trưa 26/4, lực lượng CSGT Công an TPHCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ xe tải chở nước ngọt tông dải phân cách rồi lật ngang đường, khiến tài xế bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường ĐT744, đoạn qua xã Thanh An, TPHCM. Thời điểm này, xe tải chở hàng trăm két nước ngọt lưu thông trên tuyến đường thì gặp sự cố.
Khi đến cầu Cần Nôm (ấp Bến Tranh, xã Thanh An), xe tải tông vào dải phân cách rồi lật ngang đường. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương, nhiều két nước ngọt trên xe rơi xuống, bể nát.
Tại hiện trường, xe tải lật ngang, hư hỏng nặng. Khoảng 50 két nước ngọt rơi xuống mặt đường, vỡ nát; nhiều đoạn dải phân cách văng sang làn đường ngược lại.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Thanh An có mặt, đặt biển cảnh báo và phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.