Xe tải tông dải phân cách, lật ngang, nước ngọt văng xuống đường ở TPHCM

Trưa 26/4, lực lượng CSGT Công an TPHCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ xe tải chở nước ngọt tông dải phân cách rồi lật ngang đường, khiến tài xế bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường ĐT744, đoạn qua xã Thanh An, TPHCM. Thời điểm này, xe tải chở hàng trăm két nước ngọt lưu thông trên tuyến đường thì gặp sự cố.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi đến cầu Cần Nôm (ấp Bến Tranh, xã Thanh An), xe tải tông vào dải phân cách rồi lật ngang đường. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương, nhiều két nước ngọt trên xe rơi xuống, bể nát.

Tại hiện trường, xe tải lật ngang, hư hỏng nặng. Khoảng 50 két nước ngọt rơi xuống mặt đường, vỡ nát; nhiều đoạn dải phân cách văng sang làn đường ngược lại.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Thanh An có mặt, đặt biển cảnh báo và phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.