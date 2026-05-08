Xe máy cháy ngùn ngụt trên cầu giờ cao điểm ở TPHCM

Ngày 8/5, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe máy trên cầu Bình Lợi, đoạn qua phường Hiệp Bình, TPHCM.

Hơn 17h cùng ngày, anh N.V.T. (35 tuổi, ngụ phường Dĩ An) cầm lái xe tay ga chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về cầu vượt Linh Xuân. Khi vừa đổ dốc cầu Bình Lợi, chiếc xe bất ngờ bốc cháy từ phía sau.

Xe tay ga bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Bình Lợi (Ảnh: Hoàng Hướng).

Phát hiện sự việc, anh T. vội bỏ lại phương tiện, chạy ra xa để đảm bảo an toàn. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ xe máy.

Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

“Chiếc xe này tôi vừa được người thân cho để đi làm. Chiều nay, trên đường về nhà thì xe bất ngờ bốc cháy, lửa bùng lên quá nhanh nên tôi không kịp xử lý”, anh T. nói.

Đội CSGT Rạch Chiếc có mặt điều tiết giao thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhận tin báo, lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Hiệp Bình phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng bình chữa cháy để khống chế ngọn lửa, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực.

Đến khoảng 17h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe máy bị thiêu rụi, trơ khung sắt.