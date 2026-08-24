Xe khách chở gần 40 người cháy trơ khung trên quốc lộ

Lãnh đạo UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin vụ cháy xe khách xảy ra trên địa bàn vào khoảng 3h50 ngày 24/8.

Xe khách trơ khung sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: Văn Anh).

Thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 36G-00xxx, chạy tuyến TPHCM - Thanh Hóa (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch bất ngờ gặp sự cố. Trên xe có gần 40 người.

Phát hiện bất thường, tài xế cùng phụ xe nhanh chóng sơ tán toàn bộ hành khách. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện hư hỏng nghiêm trọng, trơ khung sắt, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng phối hợp với nhà xe đã động viên và bố trí phương tiện để hành khách tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân cháy xe đang được cơ quan chức năng làm rõ.