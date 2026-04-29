Dòng người chen chân về quê nghỉ lễ, Vành đai 3 trên cao ùn tắc hơn 7km

Chiều 29/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ của Hà Nội như Giải Phóng, Vành đai 3 trên cao, Khuất Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.

17h20, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau trên Đại lộ Thăng Long hướng về đường Vành đai 3 trên cao và đường Khuất Duy Tiến.

Đường Nguyễn Trãi, đoạn gần Ngã Tư Sở chật kín ô tô, xe máy.

17h30, tại nút giao Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến lối lên Vành đai 3 trên cao xuất hiện ùn tắc cục bộ do mật độ phương tiện tăng mạnh.

18h, đường Nguyễn Chí Thanh ùn tắc kéo dài theo cả hai hướng.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời điểm 18h30 đường Vành đai 3 trên cao ùn tắc khoảng 7km từ nút giao Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng đến khu vực hồ Linh Đàm.

Mặc dù Đường Khuất Duy Tiến đoạn gần nút giao Đại lộ Thăng Long ùn tắc kéo dài nhưng nhiều xe khách vẫn thản nhiên dừng bắt khách khiến tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng.

19h20, đường Giải Phóng ùn tắc gần 2km theo hướng bến xe Giáp Bát đi bến xe Nước Ngầm.

Ô tô xếp thành 4 hàng chiếm trọn lòng đường Giải Phóng khiến xe máy phải luồn lách để di chuyển.

Hàng loạt xe máy đi lên vỉa hè đường Nghiêm Xuân Yêm để sớm thoát cảnh ùn tắc.

Người dân đứng dọc đường Nghiêm Xuân Yên chờ đợi bắt xe khách về quê nghỉ lễ 30/4-1/5.

Tắc đường kéo dài khiến nhiều người mệt mỏi.

Trao đổi nhanh với phóng viên trong lúc dừng đèn đỏ, anh Hoàng Nam (31 tuổi, quê Ninh Bình) cho biết, sau giờ làm anh vội về phòng trọ thu dọn đồ đạc và quyết định đi xe máy về quê. Do đường tắc kéo dài nên anh Nam phải mất 40 phút để di chuyển quãng đường khoảng 6km từ khu vực ngã tư Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long đến ngã tư đường Đỗ Mười - Giải Phóng.