Xác minh thông tin 11 con trâu chết dưới hố nước trong rừng

Ngày 4/6, ông Lê Bá Minh Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Bài, thành phố Huế, cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh thông tin đàn trâu 11 con của người dân trên địa bàn bị chết trong rừng.

Đàn trâu của người dân ở thành phố Huế bị chết trong rừng sâu (Ảnh cắt từ clip).

Sáng 3/6, anh T.V.V. (trú tại phường Phú Bài) vào khu vực thượng nguồn hồ Tả Trạch để kiểm tra đàn trâu 12 con thả rông của gia đình.

Tại đây, anh V. phát hiện 11 con trâu đã chết, xác nằm dưới một hố nước và đang trong quá trình phân hủy, chỉ còn lại một con nghé sống sót. Sự việc khiến người dân bàng hoàng khi mất trắng cơ nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND phường Phú Bài, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra vị trí chính xác xảy ra vụ việc cũng như nguyên nhân đàn trâu bị chết.