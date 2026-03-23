Xác định nguyên nhân dòng nước đen ngòm chảy ra bãi biển Bắc Nha Trang

Ngày 23/3, đại diện UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đã có kết quả kiểm tra vụ dòng nước bẩn chảy ra khu vực biển do địa phương quản lý.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc nước thải chưa qua xử lý xả trực tiếp ra biển tại khu vực công viên phía Bắc cầu Trần Phú, phường Bắc Nha Trang, UBND phường đã thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra.

Dòng nước bẩn đổ ra bãi biển phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Người dân dấu tên cung cấp đến UBND phường Bắc Nha Trang).

Kết quả kiểm tra ghi nhận, tại vị trí cửa xả nước mưa ra biển, dòng nước có mùi hôi, chảy từ cống thấm xuống bãi cát; khu vực này còn tồn đọng nhiều rác thải, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị.

Qua kiểm tra một số hố thu, lực lượng chức năng phát hiện có đường ống xả nước thải đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa. Ngoài ra, một số hộ dân còn đổ nước thải trực tiếp ra đường, sau đó chảy vào hệ thống thoát nước mưa, theo dòng ra biển.

Theo thông tin từ UBND phường Bắc Nha Trang, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị của phường này đang phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa và xả nước thải chưa qua xử lý ra đường tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, đường Tháp Bà và đường Tôn Thất Tùng.

Một góc phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Ngoài ra, UBND phường cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường phối hợp Ban quản lý Hệ thống nhà máy nước thải khu vực Nha Trang hướng dẫn người dân lập thủ tục xin cấp phép đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của địa phương.

UBND phường cũng giao các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không xả nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý ra đường, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.