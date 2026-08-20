Vừa sinh con trai nặng 3,5kg, người mẹ 25 tuổi trốn khỏi bệnh viện

Ngày 20/8, Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp) đang thông báo truy tìm thân nhân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện.

Trước đó vào ngày 11/8, Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang tiếp nhận khẩn cấp một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Bé trai được Trung tâm Bảo trợ xã hội tiếp nhận từ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang vào ngày 11/8 và đang được trung tâm chăm sóc (Ảnh: báo Đồng Tháp).

Trung tâm cho biết, lúc 7h ngày 11/7, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tiếp nhận thai phụ tên P.N.D. (SN 2001, ngụ xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp) được chồng là anh T.T.V. (SN 1997) đưa đến nhập viện.

Qua chẩn đoán, thai phụ mang thai con lần 2, thai 39 tuần 6 ngày, ngôi đầu, chuyển dạ.

Đến 7h15 cùng ngày, sản phụ D. sinh thường một bé trai cân nặng 3,5kg. Bé được chuyển đến Khoa Hậu sản - Sơ sinh. Đến 13h15 cùng ngày, sản phụ trốn viện.

Từ lúc phát hiện sản phụ D. trốn viện cho đến ngày 15/7, bệnh viện thường xuyên liên hệ qua số điện thoại sản phụ D. cung cấp nhưng không liên lạc được.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang đề nghị ai là cha, mẹ đẻ hoặc thân nhân của trẻ bị bỏ rơi thì liên hệ với Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang (địa chỉ: khu phố Phong Thuận, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại: 0273.3850.121) để làm thủ tục nhận lại con.