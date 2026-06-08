Vụ tàu hỏa tông xe tải ở Hà Nội: Tài xế "lờ" còi cảnh báo, cố vượt rào chắn

Liên quan vụ xe tải chở cát băng qua đường sắt bị tàu hỏa tông trúng ở Hà Nội, ngày 8/6, Phòng CSGT Hà Nội cho biết cơ quan công an đã xác minh được nguyên nhân ban đầu vụ việc.

Theo đó, công an xác định lái xe tải N.M.C. (SN 1993, quê Lâm Đồng) điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đường sắt, điều khiển xe vượt qua rào chắn đường ngang khi cần chắn đang hạ xuống.

Khoảnh khắc tàu hỏa đâm vào xe tải, tài xế kịp nhảy ra khỏi cabin (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua kiểm tra, cả lái tàu và lái xe tải đều không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với các chất ma túy.

Trước đó, khoảng 20h ngày 7/6, tại km14+700 khu gian Văn Điển - Thường Tín (đoạn đường ngang quốc lộ 1A giao với đường vào thôn Nhị Khê, xã Thường Tín, TP Hà Nội), xảy ra vụ va chạm giữa xe tải chở cát và tàu hỏa.

Ô tô tải biển kiểm soát 30B-542.xx do anh N.M.C. điều khiển đi từ hướng quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt vào đường liên xã thôn Nhị Khê. Lúc này, thanh chắn đường ngang hạ xuống khiến chiếc xe tải bị mắc kẹt trên đường ray.

Ngay sau đó, tàu SE19 do lái tàu N.X.H. (SN 1990) điều khiển đi tới đâm vào phần hông xe tải.

Chiếc xe tải trong vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hình ảnh camera tại đoạn đường ngang ghi lại. Thời điểm xảy ra sự việc, thanh chắn đường ngang đã hạ, tuy nhiên tài xế xe tải vẫn cố tình điều khiển ô tô đi qua đường sắt, khiến chiếc xe tải bị mắc kẹt trên đường ray.

Sau khoảng 45 giây mắc kẹt, tài xế xe tải vội mở cửa xe rồi nhảy xuống đúng lúc tàu hỏa lao tới và tông trúng phần đuôi xe.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng và tạm thời chưa thể hoạt động; cột đèn tín hiệu, cần chắn tại đường ngang bị hư hỏng. Ô tô tải bị hư hỏng phần sườn và đuôi xe bên phải.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8 đã đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Thường Tín và các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, xác minh nguyên nhân vụ việc và khắc phục các ảnh hưởng để bảo đảm hoạt động chạy tàu.