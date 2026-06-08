Vụ tàu hỏa tông ô tô tải ở Hà Nội: Đề nghị xem xét trách nhiệm của lái xe

Như đã đưa tin, khoảng 20h ngày 7/6, tại km14+700 khu gian Văn Điển - Thường Tín (đoạn đường ngang quốc lộ 1A giao với đường Nhị Khê, xã Thường Tín, TP Hà Nội), xảy ra vụ va chạm giữa xe tải chở cát và tàu hỏa Bắc Nam.

Vào thời gian trên, ô tô tải biển kiểm soát 30B-542.xx do anh N.M.C. (SN 1993, quê Lâm Đồng), điều khiển đi hướng quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt vào đường liên xã thôn Nhị Khê. Đúng lúc này, thanh chắn đường ngang hạ xuống khiến chiếc xe tải bị mắc kẹt trên đường ray.

Khoảnh khắc tài xế nhảy khỏi xe tải khi bị tàu tông trúng (Video: Công an cung cấp).

Ngay sau đó, tàu SE19 do lái tàu N.X.H. (SN 1990, ở Hà Nội) điều khiển (hướng Hà Nội - Sài Gòn), đi tới đâm vào phần hông xe tải.

Theo hình ảnh camera tại đoạn đường ngang ghi lại. Thời điểm xảy ra sự việc, thanh chắn đường ngang đã hạ, tuy nhiên tài xế xe tải vẫn cố tình điều khiển ô tô đi qua đường sắt, khiến chiếc xe tải bị mắc kẹt trên đường ray.

Sau khoảng 45 giây mắc kẹt trên đường ray, tài xế xe tải vội mở cửa xe rồi nhảy xuống, đúng lúc tàu hỏa lao tới và tông trúng phần hông xe tải.

Tàu hỏa phải dừng khẩn cấp sau vụ va chạm (Ảnh: Việt Anh).

Theo cảnh sát, vụ việc khiến đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng, cột đèn tín hiệu đường ngang và thanh chắn đường ngang hỏng. Ô tô tải trong vụ việc bị hư hỏng sườn xe bên phải. Vụ việc không gây thương vong về người.

Qua vụ việc trên, Cục CSGT đề nghị Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời xem xét trách nhiệm của người điều khiển ô tô tải trong vụ việc.

Thanh chắn đường ngang bị đổ gãy (Ảnh: Việt Anh).

"Trường hợp có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật sẽ khởi tố vụ án để xử lý nghiêm, góp phần phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.