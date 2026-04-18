Tối 18/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết 18h28 cùng ngày, tại km335+637 khu gian Đồng Văn - Phú Xuyên (TP Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa với ô tô con.

Cố tình băng qua đường sắt, ô tô con bị tàu hỏa húc văng (Video: Công an cung cấp).

Thời điểm trên, tàu SE6 đầu máy 927 do anh Nguyễn Cao Cường điều khiển (hướng Ninh Bình - Hà Nội) đã xảy ra va chạm với ô tô con biển số 30M-282.xx do tài xế L.V.T. (SN 1984, ở xã Đại Xuyên) điều khiển, đi từ đường Vân Từ qua đường sắt để ra quốc lộ 1A.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn không có thương vong về người. Tuy nhiên, chiếc ô tô con BKS 30M-282.xx bị hư hỏng nặng, cần chắn tàu tự động bị gãy đổ. Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý với lái ô tô con không phát hiện vi phạm.

Cục CSGT cho biết nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn do tài xế ô tô dừng xe trên phạm vi an toàn đường sắt.

Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, khi đèn báo tín hiệu đường ngang bật đỏ, tài xế ô tô vẫn cố tình lái xe băng qua đường sắt. Đúng lúc này, thanh chắn đường ngang hạ xuống khiến chiếc xe không thể di chuyển.

Tài xế ô tô đã xuống xe để dùng tay nâng thanh chắn nhưng không được. Tiếp đó, tàu hỏa lao tới và tông trúng đuôi ô tô. May mắn tài xế kịp thoát ra ngoài.