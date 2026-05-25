Thanh Hóa không chấp thuận quy hoạch 13ha rừng sản xuất làm mỏ đất

Ngày 25/5, liên quan đến việc người dân thôn Vĩnh Lợi, xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa phản đối quy hoạch 13ha rừng sản xuất làm mỏ đất, lãnh đạo xã này cho biết ngày 22/5, UBND tỉnh đã có văn bản phản hồi.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa thống nhất không xem xét đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đất san lấp tại xã Như Thanh của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ TCI.

Lý do không chấp thuận được tỉnh này đưa ra là một phần diện tích khu vực mỏ liên quan đến vành đai bảo vệ công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, không đảm bảo nguyên tắc hoạt động khoáng sản theo quy định.

Khu vực dự kiến quy hoạch mỏ đất tại thôn Vĩnh Lợi, xã Như Thanh (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, như Dân trí phản ánh, ngày 3/4, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được công văn của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ TCI đề nghị đưa mỏ đất san lấp tại các xã Mậu Lâm và Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Đến đầu tháng 5, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cùng lãnh đạo xã Như Thanh đã có buổi khảo sát, kiểm tra thực địa tại vị trí dự kiến quy hoạch mỏ đất thuộc khu vực Eo Gắm, thôn Vĩnh Lợi, xã Như Thanh.

Sau khi biết tin đoàn khảo sát dự kiến xem xét quy hoạch 13ha đất rừng sản xuất làm mỏ đất, người dân thôn Vĩnh Lợi lo lắng, có đơn kiến nghị gửi UBND xã, bày tỏ sự không đồng tình với chủ trương này.

Theo người dân địa phương, khu vực rừng sản xuất ở Eo Gắm là đầu nguồn sinh thủy, cung cấp nước tưới cho hơn 28ha lúa và nước sinh hoạt cho người dân trong thôn. Nếu mỏ đất đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn sinh kế của người dân.

Ngoài ra, việc quy hoạch mỏ đất không chỉ phá vỡ cảnh quan môi trường mà còn ảnh hưởng lớn đến hạ tầng giao thông trên địa bàn. Tiếp nhận kiến nghị của người dân, UBND xã Như Thanh đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, trình UBND tỉnh về những lo ngại của người dân thôn Vĩnh Lợi trước việc khu vực đất đồi đầu nguồn được khảo sát để đưa vào quy hoạch mỏ đất.