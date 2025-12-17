Vụ doanh nghiệp xây trường học đổ đất thải tràn vỉa hè: Khắc phục qua loa

Liên quan đến vụ việc Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành (Ninh Bình) trong quá trình xây dựng dự án trường liên cấp chất lượng cao đã đổ đất thải tràn lan ra khu vực vỉa hè sát khu dân cư gây bụi bẩn khiến người dân bức xúc, sau khi chính quyền lập biên bản yêu cầu khắc phục, đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện triệt để.

Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành che phủ bạt kiểu đối phó, phía dưới hở chân, phía trên lộ "núi đất" thải cao gần chục mét (Ảnh: Thái Bá).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoa Lư cho biết, sau khi báo Dân trí phản ánh sự việc, UBND phường lập biên bản sự việc, Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành cũng đã khắc phục bằng cách che chắn các đống đất thải bằng lớp bạt, trải dài hàng chục mét dọc theo ngõ sát khu dân cư người dân sinh sống.

Một người dân bức xúc, cơ quan chức năng của UBND phường về kiểm tra lập biên bản, báo chí phản ánh, người dân cũng rất bức xúc kiến nghị, nhưng đến nay doanh nghiệp chỉ khắc phục việc đổ đất thải tràn lan trên vỉa hè một cách qua loa để đối phó.

"Hàng chục khối đất bùn thải múc từ dưới móng công trình lên, chất cao như núi, Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành đổ tràn lan dọc vỉa hè sát khu dân cư dài hàng chục mét gây bụi bẩn, ô nhiễm người dân chúng tôi không thể chịu nổi, nắng thì bụi mù mịt, mưa thì bẩn. Công ty này chỉ che bạt sơ sài để đối phó, không thể chấp nhận được", người dân nói.

Doanh nhiệp dựng lán công trường lấn hết phần vỉa hè sát với khu dân cư (Ảnh: Thái Bá).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, việc thu dọn đất thải đổ tràn lan ra khu vực vỉa hè sát khu dân cư đến nay vẫn chưa được Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành thu dọn theo như biên bản kiểm tra của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, phường Hoa Lư.

Thay vì dọn dẹp và di chuyển hết "núi đất" gây ô nhiễm, lấn chiếm vỉa hè của khu dân cư, Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành chỉ cắm các cọc sau đó căng lớp bạt đơn giản, không che phủ kín khiến hàng trăm khối đất thải vương vãi khắp nơi, gây ô nhiễm khu vực xung quanh.

Không chỉ đổ đất tràn lan khắp vỉa hè gây bụi bẩn, Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành còn lấn chiếm luôn cả vỉa hè để dựng lán tạm rộng hàng chục mét vuông làm công trường thi công dự án. Các lối ra vào nơi thực hiện dự án không được che chắn, xe ra vào mang theo đất bẩn phủ đầy đường khiến người dân bức xúc hơn.

"Ngành chức năng kiểm tra, xử lý thế nào mà để doanh nghiệp này thi công không hề tuân theo quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn gì cho người dân sống xung quanh dự án. Họ làm việc kiểu bất chấp các quy định, người dân chúng tôi đã ý kiến rồi, nhưng không hiểu sao đến nay sự việc vẫn "dậm chân tại chỗ" chưa được xử lý, còn doanh nghiệp vẫn chây ì", người dân bức xúc nói.

Doanh nghiệp đổ đất thải tràn ra vỉa hè gây ô nhiễm khu dân cư khiến người dân bức xúc (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, sau khi kiểm tra, làm việc và lập biên bản đối với Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Hoa Lư yêu cầu đến hết ngày 6/12, công ty phải hoàn thành xong việc thu dọn đất đã đổ tràn ra khu vực vỉa hè. Nếu quá thời gian trên, công ty không chấp hành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND phường Hoa Lư cũng nhấn mạnh, nếu doanh nghiệp không thực hiện nghiêm theo biên bản, phường sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện theo biên bản, còn chính quyền vẫn chưa có động thái cương quyết xử lý khiến người dân rất bức xúc.