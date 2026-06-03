Vụ cháy cơ sở mút xốp ở TPHCM: 310m2 nhà xưởng được bảo toàn

Ngày 3/6, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại hộ kinh doanh Thành Phát trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông.

Khoảng 16h ngày 2/6, UBND phường Bình Trị Đông nhận được tin báo cháy tại xưởng mút xốp Thành Phát. Ngay sau đó, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường cùng Ban Chỉ huy Công an phường có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự.

Hơn 10 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập lửa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hơn 90 cán bộ, chiến sĩ cùng trên 60 thành viên lực lượng an ninh cơ sở và dân quân được huy động tham gia phân luồng giao thông, phong tỏa khu vực, hỗ trợ các lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.

Đến 16h10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9, 13 và 20 điều động 15 xe chuyên dụng cùng 87 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều mũi chữa cháy.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, đám cháy được khống chế sau chưa đầy một giờ (vào lúc 16h55), trước khi được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 18h cùng ngày.

Vụ cháy khiến mái tôn nhà xưởng đổ sụp (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhà chức trách xác định, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng rộng khoảng 680m2, kết cấu tường gạch, khung kèo sắt và mái tôn. Diện tích bị cháy khoảng 370m2.

Ngoài khu vực nhà xưởng, một dãy nhà trọ liền kề gồm 4 phòng bị ảnh hưởng, mỗi phòng cháy xém khoảng 4m2 trên tổng diện tích 15m2. Chất cháy chủ yếu là mút xốp cùng một số vật dụng sinh hoạt.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã bảo vệ thành công khoảng 310m2 diện tích nhà xưởng còn lại, đồng thời ngăn chặn hiệu quả nguy cơ ngọn lửa lan sang các nhà dân lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, đánh giá.

Sau khi đám cháy được dập tắt, Công an phường Bình Trị Đông tiếp tục bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, đề phòng nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, làm rõ.