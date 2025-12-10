Vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Tiếng khóc yếu ớt và cánh tay nhỏ cử động

Ngày 10/12, Công an xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp địa phương tìm kiếm người thân của bé gái sơ sinh bị đất vùi nửa người trong vườn cao su.

Đêm 8/12, anh Rơ Lan Bik (SN 2003, trú tại xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cùng một số công nhân đã kịp thời phát hiện, cứu một bé gái sơ sinh, còn nguyên dây rối bị vùi trong đất.

Công an xã Ia Mơ cùng cán bộ y tế xã vượt hơn 100km đưa bé gái đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (Ảnh: Anh Hoàn).

Anh Bik cho biết anh cùng nhiều người ở Ia Ko vào xã biên giới Ia Mơ, tỉnh Gia Lai ở để làm công nhân cạo mủ cao su. Đêm 8/12, anh nghe những tiếng kêu lạ phát ra trong vườn cao su, cách lán mọi người ở khoảng 50m.

Vì tò mò, anh Bik cùng một người bạn cầm đèn pin ra kiểm tra. Đến nơi, anh thấy con chó đang dùng chân cào liên tục xuống nền đất.

Quan sát kỹ, anh bàng hoàng phát hiện cánh tay nhỏ xíu đang cử động. Sau đó, lộ ra gương mặt tím tái của bé sơ sinh dưới lớp đất cát. Lúc ấy, anh hô hoán công nhân trong lán ra hỗ trợ cứu bé lên.

Theo anh Bik, lúc ấy anh cùng 2 công nhân khác dùng tay đào lớp đất cát để đưa bé lên. Khi đưa lên, bé vẫn tỉnh nhưng hơi thở rất yếu, cơ thể lạnh buốt. Mọi người nhanh chóng đưa bé vào lán, rửa sạch đất cát, ủ ấm tạm thời rồi báo công an xã.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang tích cực chăm sóc cho bé gái bị vùi dưới đất (Ảnh: Chí Anh).

“Nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình. Thời điểm đó trời rất lạnh, may tôi ra phía sau lán rửa tay nên mới nghe tiếng khóc yếu ớt ấy. Nếu phát hiện muộn hơn, chắc bé không qua khỏi”, anh Bik nói.

Đại diện Công an xã Ia Mơ cho biết khi tiếp nhận thông tin, đơn vị phối hợp Trạm Y tế xã Ia Mơ cử lực lượng khẩn trương đến khu vực nhóm công nhân ở để kiểm tra sức khỏe bé.

Khi sức khỏe bé ổn định, 2 cán bộ công an cùng lực lượng y tế xã vượt hơn 100km từ vùng biên giới Ia Mơ để đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai lúc 0h20 ngày 9/12.

Sức khỏe bé gái bị bỏ rơi đã ổn định (Ảnh: Chí Anh).

Bác sĩ Nguyễn Thụy Điển, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Gia Lai, cho biết bệnh nhi được đưa đến trong tình trạng còn nguyên dây rốn, thân nhiệt hạ do nằm ngoài trời lạnh quá lâu. Rất may, cháu được phát hiện, cấp cứu kịp thời.

“Trẻ mới sinh sức đề kháng rất yếu, lại gặp gió lạnh ban đêm nên nguy cơ hạ thân nhiệt dẫn đến suy hô hấp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Điển nói.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã chụp phim, kiểm tra tim, phổi, não, nhãn cầu để đánh giá tình trạng tổng thể của bé gái. Kết quả cho thấy, sức khỏe bé ổn định, không phát hiện tổn thương nội tạng.

Trên mặt của bé có nhiều vết xước, tay và chân xuất hiện các nốt đỏ nghi do côn trùng cắn. Bé được tiêm kháng sinh để phòng nhiễm trùng, thở ôxy, truyền dịch nuôi dưỡng. Sức khỏe của bé đã ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi đặc biệt.

Theo Công an xã Ia Mơ, đơn vị đang tích cực xác minh để tìm mẹ của bé. Một số công nhân tại Đội sản xuất Ia Mơ đã liên hệ với công an xã để được làm thủ tục nhận nuôi bé gái.

“Sáng hôm sau, nghe tin bé qua cơn nguy kịch, ai cũng mừng rơi nước mắt. Suốt đêm, mọi người chỉ cầu mong điều kỳ diệu đến với cháu. Nếu được, chúng tôi vẫn mong muốn được nhận nuôi bé”, một công nhân chia sẻ.