Việt Nam và Timor-Leste muốn mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Định hướng này được người đứng đầu Chính phủ hai nước thống nhất trong cuộc hội đàm chiều 7/6.

Hai Thủ tướng cùng chung nhận định Việt Nam và Timor-Leste hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế để mở rộng hơn và cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão chụp ảnh chung (Ảnh: Mạnh Quân).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste cũng nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và văn kiện đã ký kết, trong đó có Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế và kỹ thuật.

Hai bên hướng tới mục tiêu đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh bổ sung lẫn nhau; sớm phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại song phương.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực gạo, nông sản, thủy sản, dệt may, giày dép, hàng tiêu dùng thiết yếu, viễn thông, chuyển đổi số, hạ tầng, nông nghiệp và dịch vụ.

Tại hội đàm, Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão đề nghị Việt Nam tiếp tục cung ứng các sản phẩm Việt Nam thế mạnh cho thị trường Timor-Leste, nhất là gạo, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho quốc gia này.

Ông đánh giá cao đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là Viettel với thương hiệu Telemor, đã đóng góp tích cực vào việc phát triển hạ tầng số và kết nối tại Timor-Leste. Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão mong tiếp tục đón các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá, du lịch, cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão (Ảnh: Mạnh Quân).

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, nghiên cứu thiết lập cơ chế song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, thể thao, kết nối giao thông và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển, nghề cá bền vững, hợp tác về nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực và cử chuyên gia hỗ trợ Timor-Leste trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Bạn.

Về hợp tác đa phương, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc, ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế; cùng duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Kết thúc hội đàm, hai bên nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai thỏa thuận và nhận thức chung đạt được, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Timor-Leste phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.