Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet cùng đoàn đại biểu cấp cao sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) tại Hà Nội.

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của ông Hun Manet đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Quốc thiều hai nước vang lên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet thực hiện nghi thức chào cờ hai nước Campuchia và Việt Nam.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt sâu sắc, tiếp tục khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia láng giềng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Campuchia duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm góp phần tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, đóng góp thiết thực trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng hai nước chụp ảnh chung tại sảnh lớn Trụ sở Chính phủ. Hai nhà lãnh đạo bắt tay trước hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia bước vào cuộc hội đàm.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là thị trường xuất khẩu thứ hai của Campuchia.

Các nhà đầu tư Việt Nam hiện đang triển khai hơn 200 dự án tại Campuchia với tổng vốn đăng ký khoảng 3 tỷ USD.

Từ năm 1980 đến nay, Việt Nam đã cấp hàng nghìn học bổng cho sinh viên Campuchia sang Việt Nam học tập và nghiên cứu.

Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các chương trình hợp tác mang lại hiệu quả thực chất, đồng thời tháo gỡ, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương.