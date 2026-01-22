Vị trí xây Tượng đài Bác Hồ gắn với Đại thủy nông Bắc Hưng Hải ở Hưng Yên

UBND xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo đề xuất xây dựng “Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải” trên địa bàn xã.

Vì sao đề xuất xây dựng tượng đài ở xã Việt Tiến?

Theo đề xuất, khu đất dự kiến xây dựng tượng đài có diện tích khoảng 4,3ha, nằm trong khu trung tâm hành chính mới của xã Việt Tiến, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 20ha.

Xã Việt Tiến lựa chọn và đề xuất vị trí số 2 để xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải (Ảnh: Google Maps).

Khu đất này nằm gần Đền thờ, Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian xung quanh được đánh giá thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống.

Vị trí đề xuất cách cao tốc Hưng Yên - Thái Bình khoảng 600m, cách nút giao Yên Mỹ kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khoảng 1,2km và cách Đền thờ bà Hoàng Thị Loan khoảng 500m.

Từ khu vực này, chỉ cần di chuyển khoảng 1,5km là có thể đến khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc tại xã Xuân Trúc, tạo điều kiện hình thành chuỗi điểm đến lịch sử - văn hóa liền mạch.

Theo UBND xã Việt Tiến, vị trí đề xuất thuận lợi cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương và nhân dân đến tham quan, dâng hương, tìm hiểu lịch sử và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống.

Khu Di tích lịch sử - văn hóa Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Việc lựa chọn địa điểm xây dựng tượng đài được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát nhiều phương án khác nhau và được thống nhất cao tại hội nghị tổ chức ngày 31/12/2025.

Qua đánh giá, xã Việt Tiến được xác định là địa điểm duy nhất hội tụ đồng thời ba yếu tố gồm không gian của dòng nước, không gian nguồn cội và không gian sinh hoạt, sản xuất hiện hữu của nhân dân.

Xã Việt Tiến nằm trong không gian trung tâm của lưu vực Bắc Hưng Hải, chịu tác động trực tiếp và lâu dài của hệ thống thủy lợi này trong nhiều thập kỷ.

Đặc biệt, thôn Vân Nội, xã Việt Tiến là quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo UBND xã Việt Tiến, yếu tố nguồn cội này tạo nên chiều sâu lịch sử - văn hóa, giúp công trình tượng đài không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn gắn với đời sống thực tiễn của nhân dân.

Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh với công trình Bắc Hưng Hải

Theo tài liệu do UBND xã Việt Tiến cung cấp, Đại thủy nông Bắc Hưng Hải được khởi công xây dựng năm 1958, có tổng chiều dài hơn 232km.

Công trình đi qua địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương (cũ), phục vụ tưới, tiêu và thoát úng cho vùng có diện tích tự nhiên gần 215.000ha.

Đây là công trình trị thủy đầu tiên của miền Bắc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân khu vực đồng bằng.

Trong quá trình xây dựng, dù bận rộn với nhiều công việc trọng đại của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn bốn lần trực tiếp về thăm công trường Đại thủy nông Bắc Hưng Hải.

Tại các lần về thăm, Người nhấn mạnh ý nghĩa của công trình đối với chống hạn, phòng úng, bảo đảm sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong lao động, tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Sự quan tâm, chỉ đạo và động viên kịp thời của Người đã tạo động lực tinh thần to lớn, biến công trình Bắc Hưng Hải trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng.

Công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn xã Việt Tiến, Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Hàng vạn cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tham gia lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình.

Chỉ sau bảy tháng thi công, đến ngày 1/5/1959, Đại thủy nông Bắc Hưng Hải hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo bước chuyển căn bản cho sản xuất nông nghiệp của Hưng Yên và nhiều địa phương trong vùng.

Theo UBND xã Việt Tiến, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Đại thủy nông Bắc Hưng Hải không chỉ là công trình tưởng niệm, mà còn là biểu tượng của tư tưởng “lấy dân làm gốc”, “lấy lao động làm nền tảng”.

Công trình được kỳ vọng trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến, đồng thời lan tỏa thông điệp phát triển bền vững trong giai đoạn mới.