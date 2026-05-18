Vì sao tiêu hủy 10 con đà điểu ở Tây Ninh?

Ngày 18/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo ban đầu về kết quả kiểm tra, xử lý vụ phát hiện đà điểu chết, bị thương, không rõ nguồn gốc tại ấp 7 Mét, xã Tân Thạnh.

Theo báo cáo, rạng sáng 17/5, ông Võ Chí Lắm, Trưởng ấp 7 Mét, nhận tin báo của người dân về việc phát hiện nhiều con đà điểu tại khu đất trống trên đường 837B.

Qua ghi nhận ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 10 con đà điểu, trong đó 6 con đã chết; 2 con còn sống nhưng mệt, yếu, không thể đi lại; 2 con còn lại hoảng loạn, chạy ra đường.

Một số con đà điều chạy vào vườn nhà dân (Ảnh: Minh Huy).

Nhận thấy vụ việc bất thường, đàn đà điểu không có người quản lý và không rõ nguồn gốc, Trưởng ấp 7 Mét đã báo cáo UBND xã Tân Thạnh cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Tân Thạnh phối hợp kiểm tra.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành xác minh hiện trường. Mỗi con đà điểu nặng khoảng 85-120kg.

Qua xác minh, địa phương chưa xác định được chủ sở hữu đàn đà điểu. Trưởng ấp 7 Mét cho biết, trên địa bàn không có hộ dân đăng ký nuôi đà điểu, người dân xung quanh cũng không biết đàn vật nuôi xuất hiện từ đâu.

Theo cơ quan chuyên môn, 6 con đà điểu chết có dấu hiệu bị cột hai chân, vùng cổ đến mỏ bị rách, chân trầy xước nặng. Nhiều vị trí như đùi, ức, cánh và đầu có vết thương, nghi bị tác động bởi ngoại lực hoặc vật cứng.

Đối với 4 con còn sống, có 2 con bị thương nặng ở vùng lưng, chân, cổ, cánh và chết sau đó. Hai con còn lại hoảng loạn, mất kiểm soát, chạy ra đường 837B.

Cơ quan chức năng tiêu hủy 10 con đà điều đề phòng dịch bệnh (Ảnh: Minh Huy).

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan thú y chưa ghi nhận dấu hiệu điển hình của bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia cầm như cúm gia cầm độc lực cao. Tuy nhiên, do đàn đà điểu không rõ nguồn gốc, nhiều con chết và bị thương nặng nên lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ để phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Tân Thạnh đã hướng dẫn địa phương thu gom, tiêu hủy toàn bộ số đà điểu bằng hình thức đốt, chôn lấp tại khu vực phát hiện; đồng thời phun hóa chất tiêu độc, khử trùng xung quanh hiện trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đề nghị địa phương tiếp tục xác minh nguồn gốc đàn đà điểu; xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vận chuyển, bỏ lại động vật chết hoặc bị thương gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an toàn dịch bệnh.