10 con đà điểu vô chủ xuất hiện giữa đường ở Tây Ninh

Ngày 17/5, Công an xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh, đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ 10 con đà điểu trên đường 7 Thước, thuộc ấp 7 Mét, xã Tân Thạnh.

Rạng sáng cùng ngày, Công an xã Tân Thạnh nhận tin báo của người dân về việc nhiều con đà điểu xuất hiện trên tuyến đường này.

Một trong 10 con đà điểu được người dân phát hiện (Ảnh: M.H.).

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, ghi nhận có tổng cộng 10 con đà điểu, trong đó 6 con đã chết, 4 con còn sống, sức khỏe yếu.

Công an xã sau đó bàn giao vụ việc cho bộ phận chuyên môn của UBND xã phối hợp với lực lượng thú y tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, khu vực phát hiện đàn đà điểu là đoạn đường vắng, không có camera giám sát nên gây khó khăn cho công tác xác minh.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, các lực lượng chức năng đã phối hợp với UBND xã Tân Thạnh tổ chức tiêu hủy 10 con đà điểu chưa xác định được chủ sở hữu xuất hiện trên đường.