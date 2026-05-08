Vì sao giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia?

Ngày 8/5, Bộ Xây dựng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/2026/QĐ-TTg về việc chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông (UBATGT) Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6.

Theo Bộ Xây dựng, UBATGT Quốc gia được thành lập từ năm 1997 và đã trải qua nhiều lần kiện toàn, trong đó có các đợt kiện toàn quan trọng vào các năm 2010, 2011.

Sau nhiều năm hoạt động, mô hình UBATGT Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương đã góp phần hỗ trợ Chính phủ trong công tác điều phối, tuyên truyền và kiềm chế tai nạn giao thông.

Song thực tế cũng phát sinh nhiều bất cập như chồng chéo chức năng, chưa phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành và địa phương.

Bộ Xây dựng nêu rõ, Ban An toàn giao thông các địa phương hoạt động chủ yếu theo cơ chế phối hợp, kiêm nhiệm nên hiệu lực điều hành còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào từng cơ quan thành viên.

Chức năng nhiệm vụ thuộc Ủy ban ATGT quốc gia được chuyển giao sang Bộ Công an quản lý (Ảnh: Hoàng Hướng).

Một số nhiệm vụ còn giao thoa với chức năng quản lý nhà nước của các sở, ngành, gây khó khăn trong phân định trách nhiệm.

Ngoài ra, tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ban An toàn giao thông địa phương cũng gặp nhiều vướng mắc liên quan đến biên chế, tài chính và cơ chế quản lý cán bộ.

Nguồn lực dành cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc ngân sách Nhà nước.

Do đó Bộ Xây dựng đánh giá quyết định chấm dứt hoạt động, giải thể UBATGT Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương là cần thiết nhằm phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương theo đúng chức năng, thẩm quyền được pháp luật quy định.

Bên cạnh đó, việc chấm dứt hoạt động của các đơn vị này nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, giao thoa chức năng, nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm tổ chức quản lý nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với thực tiễn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hiện nay.

Các bộ, ngành sẽ tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức năng được pháp luật quy định.

Trong đó, Bộ Công an được giao theo dõi, tổng hợp tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của Ban An toàn giao thông các cấp; đồng thời bố trí, sắp xếp nhân sự, bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nhiệm vụ liên quan, bảo đảm không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.