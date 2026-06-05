Vì sao đề xuất chức danh Kiến trúc sư nội thất?

Quan điểm được PGS.TS, Kiến trúc sư Vũ Hồng Cương, Trưởng khoa Nội thất - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, nêu ra tại cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc do Bộ Tư pháp tổ chức chiều 4/6.

Chức danh "Kiến trúc sư nội thất" được đề xuất trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc (Ảnh minh họa: Kiến Việt).

Lý giải việc cần định danh rõ ràng chức danh “Kiến trúc sư nội thất” thay vì gộp chung một cách định tính như hiện nay trong luật, ông Cương nói không gian nội thất chiếm phần lớn thời gian trải nghiệm của người sử dụng và có tác động trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý con người.

Hơn nữa, quy định trên còn làm cơ sở pháp lý cho công tác đào tạo, quản lý hành nghề và hội nhập quốc tế.

Ông Cương kiến nghị trao quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội chuyên ngành (như các chi hội, hội kiến trúc sư) để giảm tải cho cơ quan quản lý nhà nước, vừa đảm bảo tính chuyên môn sâu và khách quan trong đánh giá.

Chung quan điểm, bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam, đề nghị giữ quy định về cấp chứng chỉ thiết kế và xem xét thu gọn, chỉ nên có một loại chứng chỉ duy nhất là Thiết kế kiến trúc công trình thay vì 7 chứng chỉ để thực hiện 7 loại dịch vụ kiến trúc như hiện nay (thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị; thiết kế kiến trúc cảnh quan; thiết kế nội thất; chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình; đánh giá kiến trúc công trình; thẩm tra thiết kế kiến trúc).

Tại dự thảo, Bộ Xây dựng (cơ quan soạn thảo) đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc từ mang tính bắt buộc sang hình thức được lựa chọn (cấp chứng chỉ hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn hành nghề quy định tại luật) nhằm bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình rõ hơn nhiều nội dung.

Chính phủ đang thực hiện chủ trương cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh nên dự thảo không nên đặt thêm các yêu cầu đối với cá nhân hoặc hộ kinh doanh nếu không thực sự cần thiết. Hộ kinh doanh vẫn chịu sự quản lý nhà nước, vẫn phải đăng ký và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nếu tiếp tục duy trì mô hình văn phòng kiến trúc dưới hình thức hộ kinh doanh, Thứ trưởng Tư pháp đề nghị Bộ Xây dựng xem xét sự phù hợp với chủ trương hạn chế hộ kinh doanh và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại cuộc họp thẩm định (Ảnh: Minh Khang).

Bên cạnh đó, quan điểm của đa số thành viên hội đồng thẩm định là tiếp tục duy trì chứng chỉ hành nghề đối với một số lĩnh vực, công trình quan trọng. Vì thế, Bộ Xây dựng cần báo cáo rõ để Chính phủ xem xét, quyết định.

“Trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, nếu tiếp tục duy trì chứng chỉ này phải có cơ sở giải trình đầy đủ và bảo đảm tính thuyết phục”, ông Tú nhấn mạnh.

Dự án Luật Kiến trúc sửa đổi dự kiến trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại kỳ họp vào tháng 10 tới và có hiệu lực thi hành từ 1/3.